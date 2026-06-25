Iar unii au devenit meditatorii perfecți - explică lecțiile gratuit, față în față sau online, și nu-și judecă niciodată elevii.

În zilele acestea, așteaptă notele, la fel de emoționați ca ei.

Rebecca Ailincăi a luat 10 anul trecut la matematică, la Evaluarea Națională. Ajunsă la liceu, a început să povestească pe TikTok cum a reușit să obțină acest rezultat.

Rebecca: „Eu la mate am avut pentru fiecare exercițiu un portofoliu cu toate chestiile care pot pica. M-am ajutat foarte mult și de ChatGPT ca să-mi organizez toate chestiile pe săptămâni.”

Apoi a început să dea meditații online. Gratuit. Grupul care accesa lecțiile ei a tot crescut, până la 1.500 de membri.

Rebecca: „Am făcut și un formular unde i-am pus pe copiii de la curs să spună de ce le e cel mai mult frică la română, la mate, ce ar vrea să lucrăm mai mult, astfel încât eu să pot să fac un plan cât mai bine adaptat nevoilor lor.”

Nu doar exercițiile au contat, ci și încurajările.

Rebecca nu este singura liceeană care face această muncă voluntară. Și Sara activează în cadrul unei asociații care oferă meditații copiilor din medii defavorizate.

Sara Rășină, elevă: „Suntem de aceeași vârstă aproape, gândim la fel, avem aceleași principii. Este mult mai ușor să le câștigi încrederea, să vezi ce slăbiciuni au, ce calități au.”

Ștefania e una dintre elevele care au venit la pregătire aproape în fiecare zi. A reușit astfel să termine clasa a opta șefă de promoție, cu media 9,66. (cadru festivitatea de premiere)

Ștefania Gândac, elevă: „Explică foarte bine și este mereu pe fază. Are foarte multă răbdare cu noi.”

În plus, copiii care vin aici nu se simt judecați pentru greșeli ori lipsă de concentrare. Iar meditatorii pun mult suflet în tot ce fac.

Mara Hențiu, președinta asociației Kastel: „Am depus și noi efort la fel de mult ca ei pentru a-i pregăti pentru acest examen! Suntem chiar ca niște dascăli pentru ei. Pe lângă dascăli, și prieteni.”

Toți vor afla rezultatele muncii de peste an pe 1 iulie, când se vor afișa notele la Evaluarea Națională.