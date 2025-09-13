Ministrul Educației: ”Eu cred că anul școlar a început bine”. ”O lăsăm mai moale cu festivitățile”

13-09-2025 | 16:01
daniel david
Inquam Photos / Virgil Simonescu

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că anul şcolar a început bine, în pofida contextului generat de nemulţumirile cadrelor didactice. El a precizat că în prima zi de şcoală toţi copiii au fost primiţi în unităţile de învăţământ.

Cristian Anton

De asemenea, în peste jumătate dintre şcoli au fost organizate festivităţi. Daniel David a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, în câte şcoli au fost proteste în prima zi de şcoală şi în câte unităţi au avut loc festivităţi.

”Pe acest fond de nemulţumiri eu cred că anul şcolar a început bine, uitându-mă la diverse discuţii anterioare, la diverse ameninţări, la diverse lucruri afirmate în spaţiul public, până la urmă în prima zi de şcoală toţi copiii care au mers la şcoală au fost primiţi în şcoli şi peste jumătate dintre unităţile şcolare, deşi nu era un lucru obligatoriu, au organizat şi festivităţi. Eu chiar am spus - aici am fost pe aceeaşi linie cu sindicatele -, fiind într-o situaţie de criză fiscal-bugetară o lăsăm mai moale cu festivităţile”, a afirmat Daniel David.

Cum au boicotat profesorii: ”Supravegheau copiii și nu predau”

El a precizat că în cea de-a doua zi de şcoală cursurile se desfăşurau normal în cele mai multe unităţi de învăţământ

”În a doua zi cursurile se desfăşurau normal în marea majoritate a unităţilor şcolare. Cred că am avut 1,8% din totalul unităţilor şcolare cu personalitate juridică, în jur de 5.700 în care exista o anumită formă de boicot. Forma de boicot cea mai răspândită era forma în care profesorii erau în sala de clasă, dar nu îşi desfăşurau activitatea didactică, mai degrabă supravegheau copiii şi nu predau”, a explicat ministrul Educaţiei.

protest profesori 8 septembrie
Sindicaliștii i-au cerut președintelui demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția lui Nicușor Dan
De ce este necesară educația financiară la copii, încă de mici. Doar așa pot evita greșelile părinților lor

Sursa: News.ro

Dată publicare: 13-09-2025 16:01

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, despre măsurile pe viitor, că trebuie regândit bugetul pe anul viitor şi trebuie să fie atenţi la comasările din învăţământ, pentru că unele comasări sunt de succes, iar altele nu. 

