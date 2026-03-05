''Odată cu aprobarea acestui proiect, sunt convins că se creează condițiile necesare pentru îmbunătățirea activității acestei regii importante în România. (...) Creează condițiile pentru ca această regie, de care s-a discutat foarte mult în ultima perioadă, să fie reașezată pe alte baze și, prin mecanismele pe care doamna ministru le-a propus, să avem o administrare mai bună a pădurilor României, în beneficiul cetățenilor'', a precizat premierul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

El a menționat că Executivul a adoptat și un act normativ legat de jaloanele PNRR, pentru a închide formalități legate de cererea de plată.

''De asemenea, am adoptat un memorandum și ultimele măsuri pentru a finaliza cererea de plată de peste 2 miliarde de euro pe care o avem în analiză, în momentul de față, în așa fel încât să putem absorbi fondurile europene anul acesta și să finalizăm în bune condiții PNRR-ul până la sfârșitul lunii august'', a spus prim-ministrul.

Hotărârea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost aprobată în ședința de guvern de joi, a anunțat ministerul de resort într-un comunicat.

Reorganizarea este parte a angajamentelor asumate prin PNRR, iar respectarea jaloanelor este esențială pentru evitarea riscurilor financiare. Măsurile adoptate vizează simplificarea structurii administrative, clarificarea responsabilităților, consolidarea mecanismelor de control intern și accelerarea digitalizării.

Documentul reglementează, în mod explicit, aspecte referitoare la reorganizarea teritorială prin: reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41 la 19 structuri regionale, eliminarea suprapunerilor administrative, concentrarea competențelor la nivel regional, optimizarea procesului decizional.