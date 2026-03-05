Este o pauză pe care analiștii o consideră o dovadă de prudență deliberată înainte de summitul Xi–Trump din această lună.

Absența avioanelor Forțelor Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare (PLA) în apropierea insulei autonome, de vineri până miercuri, reprezintă cea mai lungă astfel de întrerupere din ultimii trei ani, conform datelor Ministerului Apărării din Taiwan, arată South China Morning Post.

Numărul navelor militare ale armatei chineze detectate în aceeași perioadă de Taipei a rămas însă aproape neschimbat, adică între cinci și șapte bucăți.

Deși a devenit deja obișnuit ca avioanele PLA să facă manevre aproape zilnic în jurul Taiwanului, autoritățile nu au mai înregistrat niciun zbor într-un total 11 zile din februarie, inclusiv o perioadă de trei zile între 16 și 18 februarie, în jurul Anului Nou Chinezesc.

A fost prima dată din 2024 când avioanele PLA nu au zburat în cele trei zile de la ajunul Anului Nou Chinezesc până în prezent.

Analiștii consideră că această reținere contrastează cu modelul strategic al Beijingului din ultimii ani și ar putea fi legată de viitoarea întâlnire între președintele Xi Jinping și omologul său american, Donald Trump.

Trump ajunge pe 31 martie în China

Liderul american va vizita Beijingul între 31 martie și 2 aprilie, iar Taiwanul va fi probabil pe agendă.

Shi Yinhong, profesor de relații internaționale la Universitatea Renmin, a declarat că lipsa recentă de activitate față de Taiwan „ar putea facilita discuțiile cu Trump despre insulă atunci când acesta va vizita Beijingul”.

He Yicheng, președintele Federației Tineretului din Taiwan, a sugerat și el că liniștea este legată de summit, Beijingul, Taipeiul și Washingtonul acționând cu prudență.

„Este vorba despre crearea unei atmosfere mai conciliatoare pentru întâlnirea Xi–Trump. Altfel, dacă tensiunile din strâmtoarea Taiwan ar deveni prea ostile, nu ar fi Trump presat să vândă arme Taiwanului și Taiwanul presat să le cumpere?” a spus el.

Evenimentele recente par să contrazică tendința mai largă de creștere a presiunii militare lângă Taiwan, menită să îmbunătățească pregătirea operațională, să exercite presiune asupra forțelor pro-independență din Taiwan și să trimită un semnal de descurajare împotriva interferenței externe.

Beijingul consideră Taiwanul parte a Chinei care trebuie reunificată, inclusiv prin forță dacă este necesar. Majoritatea țărilor, inclusiv SUA, nu recunosc insula ca stat independent, dar Washingtonul se opune oricărei tentative de a o lua prin forță și este angajat să-i furnizeze arme.

Semnale politice din Taiwan

Numărul de zboruri militare chinezești a crescut și mai mult după ce William Lai Ching-te (din Partidul Democrat Progresist, pro-independență) a preluat mandatul în mai 2024, ministerul apărării din Taiwan înregistrând un nou record de 5.709 de zboruri PLA în 2025.

Dar în mijlocul unei detensionări între Washington și Beijing (în vigoare de la summitul Xi-Trump din octombrie), au apărut și semne subtile de ajustare în poziția Taipeiului.

În timpul unei sărbători de primăvară cu oameni de afaceri taiwanezi care operează pe continent, Lai a folosit termenul „China continentală” în loc de „China” obișnuit – o formulare interpretată de unii analiști ca semn de prudență.

Întrebată despre formularea lui Lai miercuri, Zhang Han, purtătoare de cuvânt a Biroului pentru Afaceri din Taiwan al Beijingului, a spus că de pace beneficiază ambele părți.

„Urmarea tendinței generale și a voinței poporului este calea înțeleaptă”, a spus ea.

Într-o altă evoluție pozitivă a relațiilor dintre cele două țări, Partidul Comunist și principalul partid de opoziție din Taiwan, Kuomintang (KMT), au ținut un forum pe 3 februarie, văzut ca o pregătire pentru o vizită pe continent a președintei KMT, Cheng Li-wun, în prima jumătate a anului.

Canalul de comunicare între partide fusese suspendat în 2016, odată cu înrăutățirea relațiilor.

Această abordare prudentă vine într-un moment de discuții aprinse în Taiwan despre bugetul special de apărare propus de Lai de aproximativ 40 miliarde USD pentru a contracara amenințările crescânde de pe continent.