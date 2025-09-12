„Școală-pilot” în Timișoara. Cum a schimbat un orar adaptat rata de promovare la BAC. „Voi fi mai odihnit”

La Colegiul Bănățean din Timișoara, elevii de clasa a 12-a au mai mult timp să se pregătească pentru examenul maturității. Patru zile pe săptămână, tinerii vin fizic la școală doar pentru materiile de Bacalaureat.

În ultima zi, intră online pentru celelalte cursuri din orar. Astfel, prin proiectul „școală-pilot”, profesorii vor să crească promovabilitatea la examenul de BAC.

Colegiul Național Bănățean este singurul din județul Timiș care participă la programul pilot lansat de Ministerul Educației. Astfel, elevii de clasa a-12-a au un orar flexibil, care îi ajută să se pregătească pentru BAC.

Decizia a fost luată după consultări cu părinții și cadrele didactice. Elevii nu și-au ascuns entuziasmul.

Elev de a 12-a: „Eu zic că voi fi mai odihnit. Important ar fi să mă axez pe pregătirea pentru materiile importante iar apoi restul”.

Elev de a 12-a: „Vom putea să ne pregătim pe bac cum trebuie”.

Elev de a 12-a: „N-o să mă mai concentrez doar pe rezolvarea corectă a exercițiilor și pe viteză. O să mă ajute foarte mult să mă verific”.

Viitorii absolvenți de liceu merg fizic la școală 4 zile pe săptămână doar pentru materiile de BAC.

Corina Tomici, profesoară de matematică: „Mie-mi trebuie ca profesor de matematică să pot să evaluez, să văd dacă se încadrează în timp de trei ore neîntrerupt. Așa stând acasă copilul poate să-și pună un timer de trei ore și să lucreze”.

Florina Ionculescu, profesor de chimie: „Practic oferă posibilitatea profesorilor care predau discipline care constituie materii de bac, să lucreze mult mai intens cu aceste discipline”.

În a 5-a zi, cursurile se fac online, iar tinerii participă la celelalte materii din orar.

Rodica Beicu, profesoară de biologie: „În ziua de online lucrează sincron cu profesori, iar la sfârșitul modului ei trebuie să prezinte acest proiect și fiecare profesor va nota pentru disciplina lui”.

Anul trecut, liceul a avut o promovabilitate de 99 la sută la examenul maturității.

Sorin Ionescu, director Colegiul Național Bănășean Timișoara: „Din 242 de elevi am avut undeva în jur de 100 de note, medii peste nouă, ne dorim ca acest număr să crească exponențial în acest an”.

La nivel național, 17 școli au fost selectate pentru programul Ministerului Educației. „Școlile-pilot” testează orare flexibile, discipline noi și metode inovatoare de predare, pentru a monitoriza impactul schimbărilor.

