În câte școli s-au desfășurat orele normal, în a doua zi a noului an școlar. Ministerul Educației monitorizează constant

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că monitorizează constant desfășurarea activităților în unitățile școlare, în contextul protestelor organizate de federațiile sindicale din învățământ.

Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene și al Municipiului București, pe 8 septembrie copiii au fost primiți în unitățile de învățământ care și-au deschis porțile, iar majoritatea școlilor au organizat și festivități de începere a anului școlar, transmite Ministerul Educației și Cercetării.

Cursuri desfășurate normal în majoritatea școlilor

În data de 9 septembrie, procesul didactic s-a desfășurat normal în 98,2% dintre cele aproximativ 5.700 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din România. Activitatea școlară a fost, practic, neafectată.

Doar în 1,8%, anume peste 100, dintre unitățile de învățământ s-au derulat forme de boicot sau protest, activitatea fiind afectată parțial sau total. Aceste situații au fost înregistrate în cinci școli, toate din județul Dolj.

Ministerul Educației și Cercetării a precizat că face toate demersurile necesare pentru a răspunde problemelor ridicate de cadrele didactice, astfel încât activitatea școlară să se desfășoare în condiții normale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













