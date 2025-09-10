În câte școli s-au desfășurat orele normal, în a doua zi a noului an școlar. Ministerul Educației monitorizează constant

Stiri Educatie
10-09-2025 | 11:35
elevi, scoala
Inquam Photos / George Calin

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că monitorizează constant desfășurarea activităților în unitățile școlare, în contextul protestelor organizate de federațiile sindicale din învățământ.

autor
Sabrina Saghin

Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene și al Municipiului București, pe 8 septembrie copiii au fost primiți în unitățile de învățământ care și-au deschis porțile, iar majoritatea școlilor au organizat și festivități de începere a anului școlar, transmite Ministerul Educației și Cercetării.

Cursuri desfășurate normal în majoritatea școlilor

În data de 9 septembrie, procesul didactic s-a desfășurat normal în 98,2% dintre cele aproximativ 5.700 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din România. Activitatea școlară a fost, practic, neafectată.

Doar în 1,8%, anume peste 100, dintre unitățile de învățământ s-au derulat forme de boicot sau protest, activitatea fiind afectată parțial sau total. Aceste situații au fost înregistrate în cinci școli, toate din județul Dolj.

Ministerul Educației și Cercetării a precizat că face toate demersurile necesare pentru a răspunde problemelor ridicate de cadrele didactice, astfel încât activitatea școlară să se desfășoare în condiții normale.

scoala
Ministerul Educației: Cursurile se desfășoară normal în majoritatea școlilor, cinci unități au activitatea parțial afectată

Sursa: StirilePROTV

Etichete: elevi, scoli, ministerul educatiei si cercetarii,

Dată publicare: 10-09-2025 11:35

