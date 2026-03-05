„Vorbim despre o măsură luată în premieră de o ţară din Uniunea Europeană şi anume de asigurarea unei măsuri tranzitorii timp de un an de zile, prin care, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, pentru a liberaliza piaţa de gaze naturale din România şi pentru a evita un impact negativ asupra consumatorilor casnici, suntem în situaţia în care, astăzi, Guvernul României a adoptat o măsură prin care preţul la consumatorul final, în materie de gaze naturale, va avea un preţ stabil timp de un an de zile, până în aprilie 2027, indiferent de fluctuaţiile internaţionale care au arătat în ultimele cinci zile faptul că la nivel internaţional, în medie, au crescut preţurile până la aproape 70% în materie de gaze naturale”, a spus ministrul Energiei, după şedinţa de guvern.

Bogdan Ivan a precizat că „în Ordonanţa de astăzi a fost stabilit un mecanism economic extrem de clar prin care, de la nivel de producător, avem un preţ de plecare maximal de 110 lei per MW, mai puţin decât până în preţul plafonal, care era 120 lei, avem un preţ reglementat la transportator, 15 lei, un preţ reglementat la distribuţie, maxim 69 lei per MW şi o marjă maximă de profit de adaus de 15 lei la furnizor”.

„În această formulă, orice modificare care poate să apară pe piaţă este absorbită de formula în care noi putem, cumulat pe formula propusă şi adoptată astăzi în Guvernul României, ca preţul la gaze naturale, pe care îl plătesc astăzi românii la preţ plafonat, să fie acelaşi încă un an de zile de acum înainte. Adică, indiferent ce se întâmplă, România a luat o măsură curajoasă, a luat o măsură rapidă, prin care se limitează impactul asupra bugetului fiecărui român care plăteşte facturi la gaze naturale, pentru următorul an”, a subliniat ministrul Energiei.

El a subliniat că, o dată cu intrarea în vigoare a acestei ordinanţe de urgenţă şi publicarea ei în Monitorul Oficial, urmează ca cele trei companii producătoare de gaze naturale din România să notifice Transgaz, să notifice furnizorii, să transmită ofertele de gaze disponibile şi capacităţile de gaze disponibile pentru furnizori, urmând ca furnizorii să intre în piaţă în baza acestei ordonanţe.

„Ştiu că au fost făcute notificări şi furnizorii au fost obligaţi să facă notificări către consumatorii casnici cu oferte care au depăşit preţul de 0,31 şi toţi românii, inclusiv eu am primit această notificare acasă, conform legislaţiei în vigoare. Acea notificare nu mai este valabilă, în contextul în care se adoptă această ordonanţă de urgenţă a Guvernului României. Prin urmare, oamenii nu trebuie să facă absolut nimic, nu trebuie să facă notificări, să schimbe ceva şi este suficient să aştepte şi să-şi plătească în momentul în care vor veni facturile. Toate facturile, începând cu 1 aprilie, vor veni la acest preţ reglementat care nu va depăşi 0,31 lei per kilowatt, adică preţul plafonat astăzi”, a menţionat Ivan.