Preşedintele Nicuşor Dan, vizită oficială în Polonia. LIVE: Declarații de presă comune

Stiri Politice
Nicusor dan
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan se află astăzi în Varşovia, la invitaţia omologului său polonez, Karol Nawrocki.

autor
Cristian Matei

Declarațiile de presă comune (aproximativ ora 13:30, ora României) vor fi transmise LIVE pe www.stirileprotv.ro.


Programul președintelui Nicușor Dan în Polonia

Șeful statului român va mai avea întrevederi cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, precum şi cu Mareşalul Seimului Republicii Polone, Wlodzimierz Czarzasty, şi Mareşalul Senatului, Malgorzata Kidawa-Blonska.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan va participa la un eveniment economic organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono - Română (PRBCC), a informat Administraţia Prezidenţială.

"Avansarea Parteneriatului strategic dintre România şi Republica Polonă, precum şi o mai bună cooperare la nivel european şi aliat sunt coordonatele definitorii ale acestei vizite. În acest sens, vor fi discutate priorităţile de pe agenda bilaterală şi proiectele majore din cadrul Parteneriatului strategic, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice şi a investiţiilor", se arată într-un comunicat citat de Agerpres.

Conform sursei citate, tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.

Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României şi a Poloniei pentru menţinerea solidarităţii europene şi aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO. Vor fi discutate modalităţile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securităţii şi al industriei apărării, precum şi la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul Bucureşti 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la Bucureşti în luna mai.

Pentru o coordonare strânsă între România şi Polonia, urmează a fi abordate şi teme de actualitate precum cele privind agenda Consiliului European, procesul de extindere a Uniunii Europene, relaţia transatlantică, sprijinul pentru Ucraina şi situaţia din Republica Moldova, arată sursa citată.

Vizita preşedintelui Nicuşor Dan în Polonia are loc în contextul Zilei Solidarităţii româno-polone, sărbătorită pe 3 martie, dată care marchează semnarea "Convenţiei de alianţă defensivă între Regatul României şi Republica Polonă" din 1921, simbol al prieteniei şi al legăturilor profunde care unesc poporul român şi cel polonez, menţionează Administraţia Prezidenţială. 

Militarii români au testat pentru prima dată în Polonia „vânătorul de drone”, produs de SUA. Este folosit deja în Ucraina

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, Polonia, donald tusk,

Dată publicare:

