Ministrul Educaţiei, Daniel David: „Testările în clasele a II-a, a IV-a, a VI-a vor fi schimbate”

16-09-2025 | 11:06
Elevi profesor
Getty Images

Evaluările naţionale în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi schimbate, a anunţat, marţi, ministrul Educaţiei, Daniel David.

autor
Ioana Andreescu

Anunțul a fost făcut la conferinţa "Capitalul uman: Educaţia - stringenţa economiei - Ce livrează sistemul de educaţie de la şcoală la universitate - pregătire, adecvare la economie, soluţii la problema momentului", organizată de Curs de Guvernare.

Daniel David a precizat că săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare va fi emis un ordin de ministru care prevede schimbarea evaluărilor în sensul extinderii competenţelor care vor fi verificate.

Potrivit ministrului, evaluările vor cuprinde şi itemi precum cei din testările PISA.

„O schimbare pe care o ţintim, sper să o pot aproba zilele acestea, se leagă de testările pe care le facem în clasele II-a, a IV-a. (...) Ele ar trebui să măsoare mai multe competenţe. (...) De asemenea, în aceste testări aş vrea să văd, pe lângă itemi clasici legaţi de programe, itemi în logica PISA.

Adică folosirea conţinuturilor în viaţa de zi cu zi. (...) Acestea sunt contribuţii pe care le-am avut în aceste nouă luni în aceste testări din clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a va fi în aceeaşi logică. (...) Este un element de autocunoaştere pentru copil şi aceste rezultate trebuie să se întoarcă după aceea la şcoală, să înveţe şcoala cum stă în raport cu alte şcoli, să înveţe profesorul, învăţătorul, la gimnaziu - dirigintele cum stau copiii faţă de copiii din alte şcoli. (...) Antrenăm (copiii) să utilizeze conţinutul la viaţa de zi cu zi şi în clasa a IX-a îi testăm şi copiii deja vor şti ce înseamnă itemi PISA, îmi asum acest lucru", a explicat el.

Sursa: Agerpres

Etichete: scoala, ministrul educației, ore, testari, daniel david,

Dată publicare: 16-09-2025 11:06

