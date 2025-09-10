Elevul din Galați care a lovit un profesor a depus plângere pentru că „îl dor încheieturile”. Reacția dascălului agresat

Nici nu a început bine școala, că apar deja cazuri de violență extremă. Un profesor de Educație Fizică din Galați a fost agresat de un elev din clasa a douăsprezecea.

Dascălul spune că i-a atras atenția să nu mai fumeze în curtea școlii, iar tânărul i-ar fi suflat fumul în față și l-ar fi lovit cu pumnii. Profesorul are un dinte ciobit și arcada spartă.

Incidentul s-a petrecut marți dimineață, în curtea liceului Mircea Eliade, din Galați. Profesorul de Educație Fizică l-a văzut pe elevul care fuma în curte și i-a atras atenția.

Dan Cărăbăț, profesor de Educație Fizică: Prima lovitură a fost un neveu, pur și simplu. Când eu m-am dus și i-am spus să arunce țigara, el fumând și insistând. Stătea și sufla fumul ostentativ către mine, i-am dat peste mână, i-am dat țigara și el, în momentul ăla, mi-a și dat cu pumnul. În zona maxilarului, am și un dinte ciobit.

Reacția șocantă a elevului de 18 ani

Profesorul povestește că l-a prins de brațe, dar elevul a continuat să îl lovească și cu picioarele. La un moment dat, i-a scăpat mâna stângă și tânărul i-a mai tras un pumn. Pe un deget avea un inel proeminent și lovitura a fost atât de puternică încât i-a spart arcada.

Dascălul a reușit să îl imobilizeze și l-a dus la biroul directoarei, de unde a fost chemată poliția. Elevul de 18 ani a împins-o pe diriginta lui și a fugit. Acum profesorii se întreabă cum ar trebui să procedeze în asemenea situații.

Prof. Gabriela Baston, directoarea liceului: Există o procedură la nivelul comisiei de combatere a violenței. Și urmăm pașii acelei proceduri. Sunt pași mulți de urmat, e mult de lucru, e un proces laborios. Adică nu putem lua niște măsuri acum, în două, trei zile. Se poate merge până la exmatriculare.

Elevul a depus plângere la poliție

Profesorul agresat va fi consiliat psihologic. Din partea elevului sau a părinților acestuia, nu a primit, deocamdată, nicio scuză. Mai mult decât atât, elevul a depus plângere la poliție.

Dan Cărăbăț, profesor de Educație Fizică: Au depus și ei plângere penală împotriva mea pentru distrugerea unor căști și că îl dor încheieturile, că eu am încercat să mă apăr și să îl imobilizez, pentru a nu mai lovi. Niște căști cu care el nici nu are voie să vină la școală.

Profesorul agresat are aproape 29 de ani în învățământ, a fost sportiv de performanță și a practicat rugby și fotbal. Elevul acuzat nu a venit astăzi la școală și nici nu a putut fi contactat.

