„Universitatea Babeş-Bolyai reafirmă dialogul ca principiu fundamental al guvernanţei academice. După ani în care Universitatea a menţinut taxele la un nivel scăzut, în ciuda creşterii constante a costurilor, actualizarea acestora devine necesară pentru a putea susţine investiţiile şi calitatea serviciilor oferite studenţilor”, au transmis, miercuri, reprezentanţii UBB, într-un comunicat de presă.

Universitatea precizează că a încercat, în timpul şi după perioada pandemiei, să menţină taxele la un nivel cât mai scăzut, deşi acest lucru a pus o povară financiară foarte mare asupra bugetului Universităţii, care, în condiţiile creşterii semnificative a costurilor de întreţinere şi ale utilităţilor, a trebuit să suporte din bugetul propriu toate aceste cheltuieli, punându-se astfel o presiune foarte mare pe echilibrul bugetar.

„Din dorinţa de a-şi proteja cât mai mult studenţii, UBB a rămas mult în urma altor universităţi din punctul de vedere al majorării taxelor, ceea ce ne pune de acum înainte în dificultate în ceea ce priveşte investiţiile suplimentare tocmai în facilităţile pe care le oferim studenţilor. Nivelul actual al taxelor nu mai acoperă cheltuielile pe care universitatea trebuie să le facă pentru a susţine tocmai nevoile studenţilor”, au mai transmis oficialii UBB.

Ajustarea taxelor, pe parcursul următorilor doi ani universitari

Potrivit acestora, ajustarea taxelor va fi implementată gradual, pe parcursul următorilor doi ani universitari, fără a depăşi alocaţia bugetară de 6.500 lei/an.

Pe de altă parte, potrivit analizei comparative realizate cu privire la marile universităţi româneşti, UBB anunţă că rămâne universitatea cu cea mai echilibrată politică de taxe din România în anul universitar 2025-2026, evitând majorările agresive şi menţinând un nivel de taxe situat în jurul sumei de 5.000, spre deosebire de alte universităţi mari.

„De asemenea, tarifele de cazare stabilite pentru studenţii UBB sunt net inferioare altor centre universitare, constituind un argument puternic pentru atragerea studenţilor din categorii socio-economice vulnerabile, dar nu numai”, se mai arată în comunicatul de presă.