Înscrierile în cadrul programului "Matematică Remedial" sunt deschise până pe 31 octombrie. Anunțul Ministerului Educaţiei

26-10-2025 | 10:59
daniel david

Înscrierile în cadrul programului "Matematică Remedial", destinat sprijinirii profesorilor şi elevilor de gimnaziu pentru recuperarea competenţelor fundamentale la matematică, sunt deschise până pe data de 31 octombrie, ora 17:00.

Mihaela Ivăncică

"În perioada 15-25 septembrie, au avut loc opt webinarii de informare pentru profesori şi directori de şcoli, câte unul pentru fiecare regiune. Webinariile au fost popularizate prin adrese ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării către toate inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi s-au axat pe mai multe teme", se arată pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Printre acestea se numără importanţa programului pentru reducerea decalajelor de învăţare la matematică, prioritatea sprijinirii şcolilor beneficiare PNRAS în anul şcolar 2025-2026, contextul şi fundamentarea programului, structurat şi scalabil pentru sprijin remedial la matematică, principiile educaţiei remediale şi legătura cu abordarea Teaching at the Right Level (TaRL), fundamentarea construcţiei materialelor pentru programul "Matematică Remedial" pe baza curriculumului naţional şi funcţionalităţile platformei digitale, urmate de o demonstraţie practică, respectiv detalii privind înscrierea în program.

Declarațiile ministrului Educației despre analfabetismul funcțional

"Analfabetismul funcţional este o tăcere a sistemului educaţional românesc, generând un risc de securitate naţională. Într-adevăr, analfabetismul funcţional este considerat astăzi pe scară largă ca virusul potenţial mortal al democraţiei şi al civilizaţiei moderne. Ca ministru, în confruntarea lui am angajat două strategii sistemice: (1) creşterea calităţii actului educaţional (ex.: curriculum modern, utilizarea Edulib, metode de predare eficiente etc. - inclusiv schimbarea logicii de evaluare în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru a fi mai inclusivă şi mai relevantă) şi (2) programe remediale - 2 ore pe săptămână la nivel primar şi 25% din timpul alocat fiecărei discipline la nivel gimnazial şi liceal. Dar până când aceste modificări sistemice vor deveni bune practici, acestea trebuie susţinute de proiecte majore, cu caracter general sau, aşa cum este acesta, cu caracter mai specific (important şi fundamental pentru evaluarea naţională - matematica)", a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David.

Programul, dezvoltat cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul componentei de asistenţă tehnică pentru redresarea educaţiei (finanţată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă / PNRR), oferă gratuit şcolilor un pachet digital complet de resurse remediale, care poate fi utilizat în activităţi desfăşurate cu elevii aflaţi în dificultate de învăţare.

Daniel David
Daniel David, despre prevenirea consumului de droguri în școli: „Trebuie colaborat pentru eliminarea dealerilor”

Programul "Matematică Remedial" pentru profesori și elevi de gimnaziu

Programul "Matematică Remedial" este destinat profesorilor de matematică, în special celor care au elevi în clasa a VIII-a, şi include un modul online asincron pentru activităţi remediale la matematică desfăşurate în clasă cu elevii (45 de ore), structurat în 10 unităţi de învăţare, acoperind 30 de săptămâni şcolare, în concordanţă cu programa şcolară, şi un modul de formare pentru profesori (20 de ore), compus din două unităţi resursă care abordează practicile pedagogice esenţiale pentru educaţia remedială şi integrarea Inteligenţei Artificiale şi a tehnologiei digitale în predarea matematicii.

Platforma programului "Matematică Remedial" este livrată sub forma unui container digital, instalat local pe infrastructura informatică a fiecărei unităţi şcolare participante.

Securitatea și disponibilitatea materialelor educaționale

Acest format asigură accesul complet la toate resursele, fără a depinde de conexiunea la internet în timpul desfăşurării activităţilor la clasă. Containerul digital funcţionează exclusiv în reţeaua internă a şcolii, garantând securitatea datelor şi disponibilitatea permanentă a materialelor.

Programul "Matematică Remedial" este conceput ca un asistent digital pentru profesori, integrând lecţii interactive, fişe de teorie şi exersare, materiale video, teste de evaluare iniţială şi finală, precum şi o secţiune dedicată cadrelor didactice, axată pe metode de predare-învăţare-evaluare remedială şi utilizarea tehnologiei şi a inteligenţei artificiale în educaţie. 

