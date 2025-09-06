Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste

Stiri Educatie
06-09-2025 | 09:00
×
Codul embed a fost copiat

„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații” – acesta a fost mesajul primit, de la profesori, de mii părinți, derutați de mesaje contradictorii despre prima zi de școală.

autor
Adriana Stere,  Daniel Preda

Unii directori i-au anunțat pe elevi să vină abia marți la școală, pentru că dascălii nu vor ține orele. Sunt însă locuri în care profesorii nu vor preda toată săptămâna următoare, în semn de protest.

Inspectorii spun că, în aceste situații, directorii sunt obligați să asigure primirea în clase și siguranța copiilor.

Echipată cu tot ce îi trebuie pentru pregătitoare, o fetiță află că școala ei a decis o amânare.

Elevă: „Am primit mesaj de la doamna învățătoare. Pe 9 septembrie începe școala!”.

Citește și
politie germania
Un bărbat suspectat că a înjunghiat un profesor de la o școală din Germania a fost împușcat chiar în timp ce era arestat

Se întâmplă asta pentru că sindicaliștii din educație vor ca deschiderea anului școlar să înceapă cu un boicot. Și chiar cu un protest în centrul Capitalei.

Marius Nistor, liderul sindicatului: „Din 70.000 de membri de sindicat pe care-i avem, peste 80% s-au pronunțat pentru boicotare”.

Bulversați de vestea că pentru copiii lor anul nu va începe luni, părinții elevilor care studiază în Liceul Cervantes au venit la conducere pentru lămuriri. Au aflat că, la nevoie, îi pot aduce pe copii pe 8 septembrie, dar vor fi supravegheați de directori și de profesorii care nu merg la protest.

Cert este că acum, cu 2 zile înainte de începerea anului școlar, decizia legată de prima zi de școală este plimbată între Ministerul Educației, inspectorate școlare și directorii de școală. Practic, fiecare părinte va afla luni dacă porțile instituțiilor de învățământ se deschid și pentru cât timp.

Florin Lixandru: „Este decizia fiecărei unități de învățământ ce vor face, deci vor găsi înlocuitori”.

Liderul sindicatului Spiru Haret spune că Liceul Cerchez din București va fi una din școlile cu porțile închise pe 8 septembrie.

La polul opus și spre bucuria copiilor, la un liceu din Timișoara, anul va începe mai devreme cu o zi. Curtea școlii va deveni peste noapte ring de dans.

Sorin Ionescu – director Colegiul Național Bănățean: La ora 6 fix o să înceapă discotecă, însoțită de programul artistic”.

Ministrul Educației rămâne ferm în declarații și spune că nu există niciun motiv real ca dascălii să nu înceapă anul școlar.

Accident grav pe o trecere de pietoni la Reșița: Bărbat de 75 de ani, lovit în plin de o șoferiță din Belgia

Sursa: Pro TV

Etichete: profesori, proteste, greva, an scolar,

Dată publicare: 06-09-2025 08:45

Articol recomandat de sport.ro
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Citește și...
Stelian Bujduveanu a anunțat că lucrările de pe Bd. Kiseleff au fost finalizate înainte de prima zi de școală
Stiri actuale
Stelian Bujduveanu a anunțat că lucrările de pe Bd. Kiseleff au fost finalizate înainte de prima zi de școală

Primarul interimar Stelian Bujduveanu anunță că echipele Energetica Servicii au finalizat în timp record lucrările de pe Bd. Kiseleff, înlocuind conductele și plăcile deteriorate pentru o rețea de termoficare sigură.

Un bărbat suspectat că a înjunghiat un profesor de la o școală din Germania a fost împușcat chiar în timp ce era arestat
Stiri externe
Un bărbat suspectat că a înjunghiat un profesor de la o școală din Germania a fost împușcat chiar în timp ce era arestat

Un bărbat suspectat că a înjunghiat un profesor la o școală din orașul Essen, Germania a fost împușcat chiar în timp ce era arestat, au anunțat vineri polițiștii germani pe platforma X.

Elevii, prinși între profesori și schimbările din sistem în prima zi de școală. Bursele de merit revin, dar în alte condiții
Stiri actuale
Elevii, prinși între profesori și schimbările din sistem în prima zi de școală. Bursele de merit revin, dar în alte condiții

În prima zi de școală, pe 8 septembrie, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem. După o lună de presiuni sindicale, Guvernul le-a redat olimpicilor din sistemul preuniversitar bursele de merit.

Aproape 4.000 de cazuri de Covid în ultima săptămână, cele mai multe la copii. Sfaturile medicilor
Stiri Sanatate
Aproape 4.000 de cazuri de Covid în ultima săptămână, cele mai multe la copii. Sfaturile medicilor

Aproape 4.000 de cazuri Covid s-au înregistrat în ultima săptămână în România, cele mai numeroase fiind în rândul copiilor sub 9 ani. A crescut astfel și numărul copiilor ajunși la spital, în condițiile în care școala începe peste doar câteva zile.

Recomandări
Primele audieri în cazul băiatului de 16 ani lăsat să moară fără operație la Târgu Jiu. Chirurgul de gardă, absent de la IPJ
Stiri actuale
Primele audieri în cazul băiatului de 16 ani lăsat să moară fără operație la Târgu Jiu. Chirurgul de gardă, absent de la IPJ

Au început primele audieri în cazul tragediei de la spitalul din Târgu Jiu petrecută în noiembrie, anul trecut.

Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă
Stiri Economice
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 5 Septembrie 2025

43:37

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28