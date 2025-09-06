Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste

„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații” – acesta a fost mesajul primit, de la profesori, de mii părinți, derutați de mesaje contradictorii despre prima zi de școală.

Unii directori i-au anunțat pe elevi să vină abia marți la școală, pentru că dascălii nu vor ține orele. Sunt însă locuri în care profesorii nu vor preda toată săptămâna următoare, în semn de protest.

Inspectorii spun că, în aceste situații, directorii sunt obligați să asigure primirea în clase și siguranța copiilor.

Echipată cu tot ce îi trebuie pentru pregătitoare, o fetiță află că școala ei a decis o amânare.

Elevă: „Am primit mesaj de la doamna învățătoare. Pe 9 septembrie începe școala!”.

Se întâmplă asta pentru că sindicaliștii din educație vor ca deschiderea anului școlar să înceapă cu un boicot. Și chiar cu un protest în centrul Capitalei.

Marius Nistor, liderul sindicatului: „Din 70.000 de membri de sindicat pe care-i avem, peste 80% s-au pronunțat pentru boicotare”.

Bulversați de vestea că pentru copiii lor anul nu va începe luni, părinții elevilor care studiază în Liceul Cervantes au venit la conducere pentru lămuriri. Au aflat că, la nevoie, îi pot aduce pe copii pe 8 septembrie, dar vor fi supravegheați de directori și de profesorii care nu merg la protest.

Cert este că acum, cu 2 zile înainte de începerea anului școlar, decizia legată de prima zi de școală este plimbată între Ministerul Educației, inspectorate școlare și directorii de școală. Practic, fiecare părinte va afla luni dacă porțile instituțiilor de învățământ se deschid și pentru cât timp.

Florin Lixandru: „Este decizia fiecărei unități de învățământ ce vor face, deci vor găsi înlocuitori”.

Liderul sindicatului Spiru Haret spune că Liceul Cerchez din București va fi una din școlile cu porțile închise pe 8 septembrie.

La polul opus și spre bucuria copiilor, la un liceu din Timișoara, anul va începe mai devreme cu o zi. Curtea școlii va deveni peste noapte ring de dans.

Sorin Ionescu – director Colegiul Național Bănățean: „La ora 6 fix o să înceapă discotecă, însoțită de programul artistic”.

Ministrul Educației rămâne ferm în declarații și spune că nu există niciun motiv real ca dascălii să nu înceapă anul școlar.

