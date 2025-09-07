Cea mai mare școală din țară începe anul cu directori demisionari și clase mutate în containere. Părinte: Suntem puși la zid

07-09-2025 | 09:19
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu mai meargă luni la școală”, transmit șefii sindicatelor din Educație.

Adriana Stere

Asta după ce directorii mai multor unități de învățământ au început să caute înlocuitori pentru dascălii care au anunțat că vor ajunge la ore abia marți. Cert este că, dacă se întâmplă asta, profesorii respectivi nu vor fi plătiți.

„Mai bine țineți copiii acasă! Oricum stau degeaba în grădiniță... și în loc de opt ore, doar două!” Este mesajul trimis de educatorii din două grădinițe - membri de sindicat - către părinți.

Numai că, subliniază reprezentanții Ministerului, angajații din sistem pot lipsi, pe 8 septembrie, doar dacă cer în avans o zi fără plată ori au concediu medical. Nu avem de-a face cu un conflict de muncă declarat, iar participarea la acțiuni de protest anunțate nu este permisă, în timpul serviciului.

Reporter: Le-ați cerut sau nu le-ați cerut profesorilor să nu vină la școala?

tema elev
Ministrul Educaţiei își spune părerea despre temele făcute de elevi cu AI și are un sfat pentru profesori

George Purcaru, vicepreședintele FSLI: „Nu am cerut așa ceva, repet. Ce am cerut, am cerut să nu facem deschiderea tradițională”.

Totuși, în ultima lună liderii sindicali le-au cerut explicit dascălilor să nu înceapă școala, conform calendarului oficial.

Marius Nistor, lider sindicat: „Sunt școli care vor fi închise în integralitate, tot personalul participând la acțiunile de protest. Ne interesa să știm dacă avem acea majoritate. Majoritatea există!”.

O școală din București, dată în judecată

Tot cu o majoritate, 230 de părinți din București dau în judecată școala unde sunt înscriși copiii lor.

Cea mai mare școală din România, 195 din Capitală, începe anul școlar cu 3.000 de elevi și 3 directori demisionari, care au recurs la acest gest după ce inspectorii au aflat despre programul trimis părinților - în 3 schimburi, ceea ce e acum ilegal!

Conducerea spune că e singura soluție ca să încapă toți copiii, deoarece corpul nou, la care lucrările au început acum doi ani, e nefinalizat, iar clădirea veche a fost decopertată până la beton în ultimele trei săptămâni de vacanță. Dincolo de gardul școlii, pe 15 locuri de parcare au fost amplasate containere și preschimbate în săli de clasă. Părinții care au vizitat interioarele nu sunt încântați.

Părinte: „Nu-s tocmai pregătiți”.

Mihai Băloiu, părinte: „Suntem puși la zid, comunicarea este foarte slabă și altceva am aflat acum două luni, când a fost consiliu profesoral, prin doamna învățătoare, și altceva aflăm acum, înainte de începerea școlii”.

Părinții vor ataca în instanță actele administrative prin care a fost aprobat programul, cu ore și pauze scurtate. Amintim că șantierul din curtea acestei școli a fost părăsit timp de 7 luni, din cauza întârzierii documentelor pentru virarea banilor PNRR.

