Gramatica și aritmetica revin în liceu. Ministerul Educației introduce experimente în noua programă școlară

25-11-2025 | 19:38
„Extragem ADN-ul dintr-o banană!”, „Disecăm flori!”, „Facem baterii din lămâie”. Acestea, sunt doar câteva sugestii de experimente oferite profesorilor de Ministerul Educației.

Adriana Stere

Acestea sunt însoțite de noile programe pentru liceu, care înnoiesc după două decenii lista disciplinelor și a materiei pentru fiecare profil. În plus, anul viitor, unii liceenii vor avea ore de gramatică și aritmetică, care să le asigure competențe minimale până la absolvire.

Gramatica și aritmetica, introduse la liceu

La limba română, noua programă de liceu revine la gramatica predată, punctual, la unele profile care să-i recupereze pe cei care nu vorbesc și nu scriu corect în limba maternă. Și aritmetica apare în sprijinul celor care nu înțeleg calculele simple.

La istorie, pasajele naționaliste din texte vor fi eliminate, astfel încât liceenii să învețe momente și evenimente istorice necosmetizate.

Cei 1.500 de consultanți ai programei propuse au încercat să atingă opt direcții pe care liceenii ar trebui să le bifeze înainte de a părăsi școala. Alfabetizarea, cunoașterea a două limbi străine - doar prima, în profunzime - adaptarea la mediul digital și la funcționarea în societate.

Dar prioritatea e domeniul STEM. Tot ce înseamna fenomen științific trebuie văzut și explicat. Profesorii au primit modele de experimente ce pot fi făcute în clasă, compensând lipsa laboratoarelor echipate modern de chimie, fizică și biologie din școlile publice.

La biologie, cu sare, săpun și alcool, liceenii vor extrage ADN-ul unei banane și vor afla uluiți că acest fruct are 60% din gene comune cu omul. Vor scoate spumă dintr-o lămâie și vor produce curent electric. Vor măsura electroliții din suc, vor produce flăcări de toate culorile, doar sub supravegherea strictă a profesorilor.

Corespondent Știrile PRO TV: „Acesta pare un instrument de tortură, dar e de fapt salvarea liceenilor care ratează teoria lui Pitagora până și la bac. O machetă care le arată că pătratul ipotenuzei chiar e egal cu suma pătratelor catetelor. Acest centru științific a fost vizitat de 280.000 de copii, însoțiți de părinți și profesori. Din păcate, regulamentul nu permită părăsirea clasei decât în săptămâna verde și săptămâna altfel”.

Asta, deși profesorii pot veni în asemenea spații chiar pentru predare.

Gabriela Ionescu, directorul centrului: „Părul meu începe să arate efectele câmpului electrostatic asupra mea”.

În plus, școlile nu au acces gratuit la huburi de experimente din institute de stat, unde clasele să aibă acces periodic. Proiectul va rămâne în consultare trei săptămâni, iar forma finală va fi aplicată din septembrie 2026, la clasele a noua.

Sursa: Pro TV

