Un liceu din Timișoara a deschis anul școlar duminică. Profesorii protestează în ziua în care ar trebui să fie festivitatea

Pentru elevii unui liceu din Timișoara, școala a început chiar de duminică. Și în pași de dans. Cum luni nu are loc festivitatea, s-a decis organizarea în avans a unei mici petreceri cu DJ. 

autor
Cristian Axinte,  Daniel Preda

Tinerii au putut veni îmbrăcați cum au vrut ei și s-au întâlnit cu profesorii și colegii.

Curtea Colegiului Național Bănățean din Timișoara s-a transformat pentru o seară în ring de dans.

Elevii mai mari, profesioniști în ale dansului, au oferit un adevărat spectacol.

Iar un DJ a întreținut atmosfera.

Elev: „Este o experiență foarte bună înainte să vii la școală, să socializezi cu lumea.”

Elev: „Eu vin de la altă școală, am avut ocazia să îmi arate prin școală și să îmi arate clasa mea, să nu fiu pierdut în prima zi.”

Părinte: „Fetița noastră a intrat în clasa a noua aici, deci e un mediu total nou. Eu consider că contează foarte mult că a putut avea parte de această primire.”

Cum luni nu se ține clasica festivitate, profesorii au dorit să le ofere elevilor un moment special de revedere.

Sorin Ionescu, director Colegiul Național Bănățean: „Pe de-o parte suntem solidari cu mișcările colegilor noștri, vrem să le arătăm reprezentanților Ministerului Educației că nu așa se iau măsurile, chiar și atunci când vrei să reduci niște cheltuieli, dar pe de altă parte, în calitatea noastră de educatori, suntem alături de copii.”

Evenimentul a fost creat și pentru cei care încep un ciclu nou de învățământ la acest liceu.

De exemplu, copiii care intră în clasa zero au fost făcuți primii pași în școală printr-un tunel de flori.

Ilinca: „Chiar aș vrea să învăț tot.

Andrada: „Îmi place că duci în fiecare zi ghiozdanul la școală și intri în grupă încălțată, nu mai trebuie să te descalți.”

La finalul petrecerii, toată lumea a plecat cu zâmbetul pe buze și cu promisiunea unui început de an școlar plin de energie.

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, scoala, elevi, parinti, festivitate, petrecere,

Dată publicare: 08-09-2025 08:57

