Școli comasate, elevi relocați: cum afectează măsurile de eficientizare învățământul din Buzău și Galați

Stiri Educatie
07-09-2025 | 10:36
elevi, scoala
Inquam Photos / George Calin

Procesul de reorganizare a unităţilor de învăţământ, determinat de noile măsuri de eficientizare impuse la nivel naţional, aduce schimbări majore în judeţele Buzău şi Galaţi.

autor
Vlad Dobrea

Numeroase şcoli şi grădiniţe îşi pierd personalitatea juridică, fiind comasate cu instituţii mai mari, în timp ce în unele zone rurale au fost necesare derogări pentru a evita situaţii imposibil de gestionat.

LA BUZĂU, AR FI URMAT CA O ŞCOALĂ RECENT MODERNIZATĂ PRIN PNRR SĂ FIE ÎNCHISĂ

 

În municipiul Buzău, cinci unităţi de învăţământ au absorbit alte şcoli şi grădiniţe. Printre cele mai importante modificări se numără: Şcoala Grigore Baştan (Şcoala 6) a fost desfiinţată, nivelul gimnazial fiind preluat de Şcoala Gimnazială Episcop Dionisie Romano, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 10 a trecut în subordinea Şcolii „Nicolae Titulescu”, Şcoala „Nicu Constantinescu” a primit în structură Grădiniţa cu Program Normal Nr. 6 şi Creşa „Căsuţa Bucuriei”, Şcoala „Ion Creangă” a preluat Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9, Creşa Nr. 9 şi Grădiniţa cu Program Normal Nr. 5, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6 a asimilat Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 18.

De asemenea, reorganizări au avut loc şi la Râmnicu Sărat, Nehoiu, Pătârlagele, Smeeni şi Verneşti. Exemple notabile: la Râmnicu Sărat, Şcoala Gimnazială Nr. 6 a fuzionat cu Şcoala „Ilie Pavel” şi Grădiniţa Orizont, la Pătârlagele, Liceul Tehnologic şi-a pierdut personalitatea juridică, devenind structură a Liceului Teoretic „Radu Vlădescu”, iar la Verneşti, reorganizarea a redus numărul unităţilor cu personalitate juridică de la trei la două, redistribuindu-se şcoli şi grădiniţe din Cândeşti şi Zoreşti.

O situaţie aparte s-a înregistrat în comuna Bisoca, unde şcoala din satul Pleşi, recent modernizată prin PNRR, urma să fie desfiinţată. Cum cei 11 elevi ar fi trebuit să parcurgă zilnic 14 km dus-întors pe drumuri dificile, autorităţile au obţinut o derogare: clasele primare vor continua să funcţioneze local, iar elevii de gimnaziu vor fi transportaţi la şcoala centrală cu un vehicul 4x4.

57 DE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT AFECTATE DE REORGANIZARE, LA GALAŢI

 

În judeţul Galaţi, măsurile de austeritate au dus la o reorganizare amplă: 57 de unităţi de învăţământ au fost afectate, dintre care 29 îşi pierd personalitatea juridică începând cu anul şcolar 2025-2026.

La nivelul municipiului Galaţi, modificările includ: Grădiniţa „Croitoraşul cel viteaz” asimilată de Grădiniţa „Arlechino”, Grădiniţa „Prichindel” preluată de Grădiniţa „Codruţa”, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” absorbită de Şcoala „Leon Cosma”, Şcoala Gimnazială Nr. 10 integrată în Şcoala „Sfinţii Împăraţi”.

La Tecuci, Grădiniţele Nr. 17 şi Nr. 14 au fost comasate cu unităţi mai mari, iar Şcoala „Anghel Rugină” a fost integrată în Şcoala „Elena Doamna”.

În mediul rural, schimbările au afectat comunităţi întregi astfel la Tg. Bujor, Şcoala „Gheorghe Hagiu” a devenit structură a Liceului „Eremia Grigorescu”, la Brăhăşeşti, şcoala din satul Toflea a fost absorbită de Şcoala Gimnazială Nr. 1, la Pechea, Şcoala „Alexandru Moruzi” a trecut sub coordonarea Liceului „Costache Conachi”.

În mai multe comune precum Drăguşeni, Frumuşiţa, Ghidigeni, Iveşti, Lieşti, Matca, Munteni, Umbrăreşti, şcolile gimnaziale şi grădiniţele au fost integrate în structuri mai mari.

Sursa: News.ro

Etichete: buzau, galati, scoli, comasare,

Dată publicare: 07-09-2025 10:36

