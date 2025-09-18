Momente de panică la o școală din Timiș după ce a izbucnit un incendiu puternic. Elevii au fost evacuați de urgență

Momente de panică la o anexă a unei școli din Timiș. 35 de elevi au fost evacuați, după ce în clădire a izbucnit un incendiu. Flăcările au ajuns imediat la acoperiș. Profesori și localnici au încercat să stingă focul cu extinctoare și găleți cu apă.

Alarma s-a dat în jurul orei 16:00, la o clădire aflată în curtea bisericii din comuna Dudeștii Noi, județul Timiș.

Corespondent PROTV: „Focul a izbucnit unde erau depozitate mai multe lucruri nefolositoare, printre care și această imprimantă. În câteva secunde, flăcările uriașe au urcat până spre acoperiș. Elevii de clasa a 5-a și a 6-a, mutați aici temporar – pentru că școala lor se află în reabilitare – erau la cursuri când a izbucnit incendiul. Profesorii i-au evacuat imediat și au sunat la 112.”

Georgeta Nica, directorul adjunct al școlii: „A venit o doamnă și mi-a zis: a luat foc școala. Am încercat să stingem focul. Cu extinctoare, cu găleți cu apă.”

Localnicii au sărit și ei în ajutor.

Pompierii au intervenit rapid

Bărbat: „Am văzut un fum aici, în față, am intrat în curte. În spate strigau foc, foc, arde, erau niște lemne care luaseră foc.”

Zorița Mircov, purtătorul de cuvânt al ISU Timiș: „S-au deplasat de urgență pompierii cu patru autospeciale de stingere, precum și două ambulanțe SAJ. În sprijin a fost alertat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comună.”

Ion Goșa, primarul localității: „Nu există nicio rănire, nicio zgârietură. Pentru asta ne bucurăm. Restul, câteva pagube, câte or fi, vom vedea cum reparăm în continuare.”

Copiii învață de un an într-o clădire aflată în curtea bisericii, pentru că școala lor este renovată, iar lucrările au urma să fie finalizate peste câteva luni.

Georgeta Nica, directorul adjunct al școlii: „S-a mai făcut încă un nivel, ca să încapă toți copiii. Lucrăm în două schimburi.”

După incendiu, o parte dintre elevi vor fi mutați, de luni, într-un alt imobil, temporar. Iar restul își vor face orele în continuare, în aceeași clădire.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













