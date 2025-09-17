Școlile din Italia impun restricții noi cu privire la codul vestimentar. Regulile sunt mai dure cu fetele decât cu băieții

17-09-2025 | 21:04
Directorii de şcoli italiene au transmis miercuri noi reguli privind un nou cod vestimentar pentru elevi, care interzic ţinutele „excentrice".

Sabrina Saghin

Acestea includ fustele prea scurte, abdomenul expus şi pălăriile în sala de clasă, precum şi unghiile excesiv de lungi şi pantofii cu platformă, transmite ANSA.

Odată cu începerea noului an şcolar, ca în fiecare an, directorii de şcoli încearcă din nou să limiteze ţinutele „nepotrivite" prin emiterea de circulare şi, anul acesta, chiar distribuind pliante care explică ce nu este permis.

Conform unui sondaj recent Skuola.net realizat pe aproape 3.000 de elevi, aproximativ 3 din 10 elevi trebuie să fie atenţi la modul în care se îmbracă dimineaţa pentru a evita să fie certaţi sau amendaţi. Aproximativ 55% dintre elevi sunt îndemnaţi insistent să se prezinte la ore cu o ţinută „adecvată" contextului.

Fetele nu au voie de umerii sau abdomenul dezvăluit

Doar 1 din 5 are mână liberă când vine vorba de îmbrăcăminte. Fetele, în special, sunt adesea considerate deficiente, având în vedere că printre cele mai frecvente interdicţii raportate de persoanele intervievate se numără, de exemplu, purtarea de topuri minimaliste şi maieuri sau tricouri care dezvăluie umerii şi abdomenul; dar şi purtarea decolteurilor, fustelor şi pantalonilor scurti sau blugilor rupţi.

drone
Lituania şi-a inaugurat prima şcoală de drone pentru instruirea copiilor şi adulţilor de la graniţa cu Rusia

Lista de îndrumări include şi cele care interzic purtarea de pălării sau hanorace în timpul orelor. Apoi, există şcoli care folosesc formule generice, deschise interpretării, interzicând ţinutele considerate „nepoliticoase" sau susceptibile de a „distrage atenţia" altor elevi. Însă codul vestimentar al şcolii are o gamă largă de aplicare şi include, de asemenea, accesorii şi aspectul general.

Multe şcoli interzic fetelor să poarte unghii false - justificând adesea interdicţia prin potenţialul lor „pericol", precum şi prin machiajul strident, părul excesiv de colorat, accesoriile stridente şi piercing-urile excesive; unele chiar „recomandă" purtarea părului foarte lung legat la spate. Pentru băieţi, însă, accentul se pune în principal pe barbă, care nu trebuie să fie lungă, neîngrijită sau să aibă modele neobişnuite.

Sursa: Agerpres

17-09-2025 21:04

