Doi elevi de 8 și 9 ani din Iași, cei mai buni din lume la aritmetică mentală. ”Este un sport al minții”

18-08-2025 | 14:08
elevi iasi
SmartyKids Iași Păcurari

Doi elevi din Iaşi, în vârstă de 8 şi 9 ani, s-au clasat pe primele locuri la "Smart Kids - Olimpiada Mondială de Aritmetică Mentală", organizată în Dubai.

 

Cristian Anton

La doar 9 ani, Matias Aneculăesei este campionul "World Olympiad in Mental Arithmetic and English SMART KIDS 2025 DUBAI" la categoria Starter level B, iar colegul său în vârstă de 8 ani, Mihnea Mahu s-a clasat pe locul doi la categoria Starter level A.

Adriana Mahu, profesorul coordonator al celor doi elevi ieşeni, a declarat presei că la această competiţie de aritmetică mentală au participat aproximativ 200 de copii din 12 ţări, şapte dintre aceştia fiind din România: doi din Iaşi şi cinci din Piatra Neamţ.

"Aritmetica mentală este un sport al minţii. Noi îi spunem şi fitness pentru creier. Prin metodele pe care le avem dezvoltăm şi funcţiile cognitive ale creierului. Încurajăm copiii să facă aritmetică mentală şi să se antreneze pentru că se dezvoltă gândirea logică, memoria, puterea de concentrare, viteza de gândire, iar la urmă rezultatele pe care le obţin sunt remarcabile. Nu există copil care să se antreneze şi să nu obţină rezultate", a declarat profesoara Adriana Mahu.

Conform acesteia, fiecare antrenament se face într-un timp destul de limitat iar competiţia este mai mult decât o provocare intelectuală, "este o platformă de schimb cultural, de dezvoltare personală şi de promovare a valorilor academice".

ChatGPT
ChatGPT lansează Study Mode pentru elevi, iar opțiunea poate fi activată gratuit. Specialiștii trag însă un semnal de alarmă

Cu 5 minute de antrenament pe zi ajung rapid cei mai buni din clasă

"Asta îi determină pe copii să îşi forţeze atât capacitatea de a memora, cât şi viteza de a da un răspuns corect într-un timp relativ scurt. În trei-patru luni se observă un progres al lor faţă de momentul înscrierii. Este o competiţie cu ei înşişi. Nu este neapărat competiţia cu ceilalţi. Aşa lucrăm noi. Îi ajutăm pe copii să observe progresul individual şi să se autoevalueze, fapt care îi ajută să îşi construiască încrederea în ei înşişi", a explicat Adriana Mahu.

Cu aceste abilităţi dezvoltate, susţine Adriana Mahu, copiilor le este foarte uşor să facă faţă provocărilor din orice domeniu de la şcoală.

"Nu este vorba numai de matematică. După cum ştim, pe unii dintre copii matematica îi sperie, iar modul progresiv în care noi abordăm calculele, ca nivel de dificultate, îi ajută să îndrăgească matematica şi să fie mai puţin inhibaţi de această arie.

Am observat şi am primit feed-back atât de la învăţători, cât şi de la părinţi, că acei copii care frecventează cursurile de aritmetică mentală şi se antrenează constant, cinci-zece minute în fiecare zi, au rezultate mai bune şi sunt cei mai agili şi cei mai buni elevi din clasă", a mai declarat Adriana Mahu. 

Un elev de 13 ani din Piatra Neamț a intrat în Cartea Recordurilor. Ianis a devenit campion mondial la telegrafie viteză

Sursa: Agerpres

