LIVE ACUM: Moțiunea simplă a AUR împotriva lui Daniel David se votează în Senat. „Măsuri de austeritate brutale”

Senatul dezbate la această oră o moțiune simplă depusă de partidul AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David, pe care îl acuză că a promovat un pachet de măsuri cu consecințe grave asupra sistemului educațional.

Daniel David este prezent în plenul Senatului. De asemenea, în plen se află și premierul Ilie Bolojan.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu, a depus, miercuri, în plen, moţiunea - intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”, semnată de 38 de senatori din Opoziţie (28 AUR, 6 neafiliaţi, 4 Pace-Întâi România).

Ce i se reproșează ministrului Educației

„România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor. (...) Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru. (...) Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice", se arată în textul moţiunii.

Semnatarii susțin că Pachetul I de măsuri fiscale a afectat statutul cadrelor didactice, că au fost încălcate drepturile elevilor și că a dus la un haos instituțional.

Inițiatorii atrag atenţia că sindicatele estimează dispariţia a peste 15.000 de posturi prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori şi a titularilor cu normă redusă, ceea ce reprezintă o "concediere mascată" a zeci de mii de specialişti dedicaţi, cu grade didactice şi ani de vechime.

Ei evidenţiază că motivul invocat pentru măsurile adoptate - reducerea deficitului - aduc, potrivit Consiliului Fiscal, o economie de 0,02% din PIB, adică 378 de milioane de lei.

Semnatarii moţiunii deplâng reducerea fondului pentru burse şi situaţia elevilor din mediul rural, care sunt obligaţi să parcurgă distanţe mari pentru a ajunge la şcoală, ceea ce "creşte riscul abandonului şcolar".

Propunerile AUR

De asemenea, inițiatorii vin și cu câteva propuneri:

- anularea imediată a măsurilor care vizează învăţământul preuniversitar şi superior,

- restaurarea statutului respectabil al profesorilor şi stoparea "derapajelor ideologice" în curricula şcolară,

- finanţarea educaţiei către pragul minim de 6% din PIB,

- dialog cu toate părţile implicate.

Ministrul amenință cu demisia

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat sâmbătă că își va da demisia dacă moțiunea va trece, chiar dacă nu este obligat, prin lege, să facă acest lucru.

„Da. Fără nicio discuție, da. Dacă în urma moţiunii simple, deşi nu sunt obligat şi premierul nu este obligat să-mi ceară demisia sau eu să-mi pun demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru”, a spus ministrul Educației.

El a adăugat că ar putea rămâne în funcţie doar dacă va avea sprijinul coaliţiei de guvernare pentru a trece de la o logică de austeritate la una de reformă.

„În momentul ăsta, eu pot rămâne pentru a fi un ministru care începe să treacă din logică de austeritate în reformă, dar vreau să văd că coaliţia este alături de mine. Sau, dacă nu mai este alături de mine, asta este, mi-am făcut datoria, sistemul a fost salvat, pot să plec”, a mai afirmat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













