LIVE ACUM: Moțiunea simplă a AUR împotriva lui Daniel David se votează în Senat. „Măsuri de austeritate brutale”

Stiri Educatie
15-09-2025 | 16:50
Daniel David
Inquam Photos / George Calin

Senatul dezbate la această oră o moțiune simplă depusă de partidul AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David, pe care îl acuză că a promovat un pachet de măsuri cu consecințe grave asupra sistemului educațional.

autor
Lorena Mihăilă

Daniel David este prezent în plenul Senatului. De asemenea, în plen se află și premierul Ilie Bolojan.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu, a depus, miercuri, în plen, moţiunea - intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”, semnată de 38 de senatori din Opoziţie (28 AUR, 6 neafiliaţi, 4 Pace-Întâi România).

Citește și
Social Media propagandă
CNA vrea ca educația media să fie studiată în școală: Azi, ”ești ori-ori”. ”Este o chestiune de siguranță națională”

Ce i se reproșează ministrului Educației

„România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor. (...) Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru. (...) Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice", se arată în textul moţiunii.

Semnatarii susțin că Pachetul I de măsuri fiscale a afectat statutul cadrelor didactice, că au fost încălcate drepturile elevilor și că a dus la un haos instituțional.

Inițiatorii atrag atenţia că sindicatele estimează dispariţia a peste 15.000 de posturi prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori şi a titularilor cu normă redusă, ceea ce reprezintă o "concediere mascată" a zeci de mii de specialişti dedicaţi, cu grade didactice şi ani de vechime.

Ei evidenţiază că motivul invocat pentru măsurile adoptate - reducerea deficitului - aduc, potrivit Consiliului Fiscal, o economie de 0,02% din PIB, adică 378 de milioane de lei.

Semnatarii moţiunii deplâng reducerea fondului pentru burse şi situaţia elevilor din mediul rural, care sunt obligaţi să parcurgă distanţe mari pentru a ajunge la şcoală, ceea ce "creşte riscul abandonului şcolar".

Propunerile AUR

De asemenea, inițiatorii vin și cu câteva propuneri:

- anularea imediată a măsurilor care vizează învăţământul preuniversitar şi superior,

- restaurarea statutului respectabil al profesorilor şi stoparea "derapajelor ideologice" în curricula şcolară,

- finanţarea educaţiei către pragul minim de 6% din PIB,

- dialog cu toate părţile implicate.

Ministrul amenință cu demisia

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat sâmbătă că își va da demisia dacă moțiunea va trece, chiar dacă nu este obligat, prin lege, să facă acest lucru.

„Da. Fără nicio discuție, da. Dacă în urma moţiunii simple, deşi nu sunt obligat şi premierul nu este obligat să-mi ceară demisia sau eu să-mi pun demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru”, a spus ministrul Educației.

El a adăugat că ar putea rămâne în funcţie doar dacă va avea sprijinul coaliţiei de guvernare pentru a trece de la o logică de austeritate la una de reformă.

„În momentul ăsta, eu pot rămâne pentru a fi un ministru care începe să treacă din logică de austeritate în reformă, dar vreau să văd că coaliţia este alături de mine. Sau, dacă nu mai este alături de mine, asta este, mi-am făcut datoria, sistemul a fost salvat, pot să plec”, a mai afirmat el.

-

Un pacient a murit în Spitalul din Reșița după ce o bucată din treapta unei scări s-ar fi rupt, iar el s-a lovit de beton

Sursa: StirilePROTV

Etichete: educație, motiune, aur, daniel david,

Dată publicare: 15-09-2025 16:28

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
CNA vrea ca educația media să fie studiată în școală: Azi, ”ești ori-ori”. ”Este o chestiune de siguranță națională”
Stiri Educatie
CNA vrea ca educația media să fie studiată în școală: Azi, ”ești ori-ori”. ”Este o chestiune de siguranță națională”

Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă în strategia privind securitatea naţională.

 

Ministrul Educației își va da demisia dacă moțiunea împotriva sa trece, chiar dacă nu e obligat. ”Fără nicio discuție”
Stiri Educatie
Ministrul Educației își va da demisia dacă moțiunea împotriva sa trece, chiar dacă nu e obligat. ”Fără nicio discuție”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR, va fi adoptată de Parlament.

Mesajul ministrului Educației către profesori, după aplicarea măsurilor fiscale: „Salariile rămân neschimbate”
Stiri Educatie
Mesajul ministrului Educației către profesori, după aplicarea măsurilor fiscale: „Salariile rămân neschimbate”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că plata cu ora costa 2,7 miliarde lei anual, iar după modificarea normei didactice salariile profesorilor rămân neschimbate.

Recomandări
Tarife la apă în România. Zonele sărace plătesc dublu față de București. Orașul cu preț de 3 ori mai mic ca restul județului
Stiri Sociale
Tarife la apă în România. Zonele sărace plătesc dublu față de București. Orașul cu preț de 3 ori mai mic ca restul județului

Românii plătesc un tarif mediu lunar la apă și canalizare de 14,47 lei/metru cub, fără TVA, dar diferențele de la o zonă la alta sunt uriașe. Așa au ajuns locuitorii din județe sărace precum Neamț sau Vaslui să plătească dublu față de București.

Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina
Stiri externe
Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu
Stiri Justitie
Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Septembrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28