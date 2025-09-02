Profesorii din Vaslui vor fi prezenți în clase în prima zi de școală, dar nu vor preda. Boicotează începutul anului școlar

02-09-2025 | 16:59
protest
Mai multe cadre didactice au protestat, marţi, în Piaţa Centrului Civic din municipiul Vaslui, faţă de recentele măsuri luate de Guvern şi care afectează întrec sistemul de educaţie din România.

Sabrina Saghin

Protestatarii au cerut demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, despre care spun că nu ar face faţă într-o discuţie cu cu profesorii, deoarece nu cunoaşte sistemul de învăţământ preuniversitar şi pe care l-au acuzat că „ar avea nevoie de fiţuici" pentru a prezenta situaţia reală din sistem.

„Domnule ministru Daniel David, noi nu contestăm capacitatea dumneavoastră ca om de ştiinţă, ca cercetător. Este problema dumneavoastră personală şi noi nu judecăm această latură profesională a dumneavoastră, dar ca manager în fruntea ministerului sunteţi un dezastru. Demisia!", a transmis liderul Uniunii Sindicale „Didactica" Vaslui, Sorin Ţiplea.

Sindicaliștii amenință cu boicotul școlii

Cadrele didactice au adus în discuţie problemele cauzate de creşterea normei didactice şi pe cele legate de numărul mare de navetişti din sistemul de educaţie şi au afişat mesaje ca: „Vrem o ţară educată, nu o educaţie sacrificată", „Educaţia nu este o cheltuială, este o investiţie", „Cum arată azi şcoala va arăta mâine ţara" sau „Pe profesori îi umiliţi, pe speciali îi ocrotiţi".

Reprezentanţii Uniunii Sindicale „Didactica" Vaslui au menţionat că vor boicota începutul anului şcolar, cadrele didactice urmând să fie prezente în clase dar fără a desfăşura propriu-zis orele de curs.

elevi scoala
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi"

Măsurile care vizează în mod direct domeniul educației

Creșterea normei didactice cu două ore – „nu mai mult”, subliniază Daniel David, adăugând că „ne aflăm astfel încă ușor sub media europeană”.

Reducerea numărului de „norme libere” și a plății cu ora – „după o formulă corectă pentru sistemul public și care, prin reperele impuse claselor/școlilor, nu iese din practici identificabile la nivel european sau în tradiția foarte recentă a țării”.

Redimensionarea sistemului de burse, însă „cu fondul de burse mai mare decât acum doi ani, când a început creșterea nesustenabilă”.

„Pentru situația de criză în care ne aflăm, aceste lucruri sunt acceptabile, adică raționale și decente (iar unele sunt și temporare)”, a transmis Daniel David. 

Sursa: Agerpres

02-09-2025 16:48

