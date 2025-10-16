ANOSR solicită completarea legislaţiei pentru combaterea hărţuirii în universități. Propunerile studenților

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită Ministerului Educaţiei o dezbatere publică având ca temă hărţuirea în universităţi, inclusiv cea sexuală, şi abuzul de autoritate.

ANOSR a retrimis Comisiei de Dialog Social a Ministerului Educaţiei şi Cercetării propunerile asupra proiectului de Hotărâre pentru completarea articolului 10 din Codul-cadru de etică şi deontologie universitară, aprobat prin Hotărârea Guvernului 305/2024, acesta fiind pe ordinea de zi a şedinţei de joi a comisiei spre avizare.

ANOSR propune ca legislația în vigoare să fie completată, printre altele, cu analizarea de către Comisia de etică a fiecărei universităţi şi a sesizărilor anonime, extinderea listei de sancţiuni pentru abateri de la normele de etică şi deontologie universitară şi introducerea atribuţiei de autosesizare a comisiilor de etică.

Potrivit aceleiaşi surse, aceste aspecte survin modificării articolului 7 din Ordonanţa Guvernului 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, ce oferă posibilitatea petiţionarilor să formuleze sesizări în mod anonim, dacă abaterile care fac obiectul petiţiei vizează cazuri de hărţuire pe criteriu de sex ori de hărţuire morală, demers susţinut în permanenţă de ANOSR.

„Pe lângă propunerile respective, am înaintat amendamente inclusiv pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului superior 199/2023, H.G. 305/2024 privind Codul-cadru de etică şi deontologie universitară şi Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de etică universitară, aprobat prin Ordinul 6869/2024, acestea fiind transmise prima dată Ministerului Educaţiei şi Cercetării încă din 24.08.2024, în urma lansării campaniei «Nu-i lăsa să-ţi ia culoarea!», şi retransmise şi în data de 30.01.2025 şi în 17.09.2025, subliniind necesitatea de a completa şi îmbunătăţi cadrul legal existent în privinţa hărţuirii şi hărţuirii sexuale în instituţiile de învăţământ superior”, precizează sursa citată.

Solicitările ANOSR

ANOSR solicită:

- extinderea listei de sancţiuni ce pot fi aplicate pentru abateri de la normele de etică şi deontologie universitară,

- introducerea atribuţiei de autosesizare a comisiilor de etică,

- includerea unor prevederi specifice care să definească acţiunile de hărţuire şi abuzul de autoritate drept abateri de etică,

- posibilitatea depunerii unei sesizări de către un reprezentant legal al victimei şi a suspendării membrilor comunităţii universitare,

- pe durata cercetării faptei, de către comisia de etică, sancţionarea membrilor comunităţii universitare care ajută făptuitorul în scopul ascunderii actelor de hărţuire şi a persoanelor cu responsabilităţi în combaterea acestor acte care nu îşi respectă atribuţiile,

- obligaţia universităţii de a asigura servicii de consiliere psihologică pentru victimele abuzului sau hărţuirii.

Organizaţiile studenţeşti susţin „vehement” principiul „toleranţei zero” faţă de fenomenele de hărţuire, inclusiv hărţuire sexuală, şi faţă de abuzul de autoritate, fapt pentru care solicită introducerea propunerilor în Hotărârea de Guvern pentru completarea Codului-cadru de etică şi deontologie universitară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 305/2024, se mai arată în comunicatul citat.

