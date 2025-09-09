A doua zi de școală, cu probleme. Clase mutate în cămine, școli curățate de părinți, elevi trimiși la practică în loc de ore

Majoritatea elevilor din țară au mers la cursuri în a doua zi a anului școlar. Unii au primit manuale și informații sumare despre materii, alții și-au cunoscut noii profesori.

„Este un calm aparent", transmit însă șefii marilor sindicate, convinși că prin uriașul protest de ieri îi vor presa pe membrii guvernului să accepte negocieri. Ministerul Educației le-a cerut inspectoratelor să afle în câte școli nu s-au făcut ore.

Într-o școală din cartierul bucureștean Fizicienilor, copiii au făcut deja prima lecție din manualul primit de la învățător. În schimb, la Colegiul Bilingv George Coșbuc, directorul le-a transmis părinților abia aseară târziu că elevii pot veni la școală.

Excepții în unele școli

Inspectorul general al Capitalei susține că în toate cele 380 de școli din subordine au avut loc activități didactice. Totuși, sunt și excepții. La școala 182, elevii au început cursurile cu încă o zi de vacanță.

Clasele întâi au fost mutate într-un fost cămin de fete. În sala primită, catedra încape, doar că învățătoarea nu poate lua loc pe scaun.

Părinte: Clasele sunt neamenajate, mizeria este foarte mare, spațiile sunt foarte mici, bănci insuficiente, scaune insuficiente, nu sunt calorifere. Toaletele nu se pot închide, nu au clanțe să le poată închide.

Conducerea școlii susține că nu are alte variante. În loc ca elevii să înceapă cursurile, părinții s-au apucat de curățenie.

Între timp, la Liceul Economic Kretzulescu, porțile s-au deschis doar pentru clasele a noua. Toți ceilalți elevi au fost anunțați că vor începe școala cu o perioadă de practică la diverși agenți economici.

Reporter: Vă amintiți ultima oară când ați început cu practica anul școlar?

Director: Nu-mi amintesc, pentru că nu mi-am propus niciodată să țin minte.

Reporter: Faptul că ați început cu practica are legătură cu șantierul de la școală?

Director: Nu.

La acest liceu, lucrările de renovare au început abia acum trei săptămâni.

