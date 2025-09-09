Școala a început fără profesori. Elevii, chemați la ore fără ca directorii să știe cine le va preda. „Să vină și vom vedea”

Departe de-a fi intrat în normal, cu un orar provizoriu și planificarea lecțiilor, unii directori și-au chemat marți elevii fără să știe câți profesori predau și câți îi vor supraveghea. În alte cazuri, în clase au fost primiți doar părinții, pentru curățenie. În plus, sunt sute de școli unde abia au început renovările.

La Colegiul Bilingv George Coșbuc din Capitală, directorul le-a transmis părinților luni seară târziu că elevii pot veni la școală conform orarului. Dar că nu știe exact care dintre profesori vor ține orele și care vor intra pentru a-i supraveghea pe copii. „Vom vedea”, a fost concluzia conducerii.

La Școala 182, elevii au început cursurile cu încă o zi de vacanță! Dar și o mare surpriză pentru părinți. Clasele întâi au fost mutate într-un fost cămin de fete. În sala primită, catedra încape, doar că învățătoarea nu poate lua loc pe scaun. În loc ca elevii să înceapă cursurile, părinții s-au apucat de curățenie.

Elevi trimiși în practică pentru a face renovații

Între timp, la Liceul Economic Kretzulescu, porțile s-au deschis doar pentru clasele a noua. Toți ceilalți elevi au fost anunțați că vor începe școala cu o perioadă de practică, la diverși agenți economici. Renovarea unuia dintre corpurile școlii a început abia acum trei săptămâni.

Și Școala nr. 2 din București și-a anunțat elevii să vină marți dimineață. Directorul școlii a refuzat solicitarea de a ne oferi informații exacte.

Reporter Știrile PRO TV: „În 2023, în ultimele trei zile ale anului școlar au fost recuperate trei săptămâni în care copiii n-au făcut ore din cauza grevei generale. Asta, ca profesorii să fie plătiți, iar conflictul să fie stins. Atunci a fost o înțelegere între greviști și guvernul în funcție, numai că acum lucrurile stau diferit. Sindicatele nu au bifat până acum niciun pas care să le permită profesorilor să nu se prezinte la muncă sau să nu își facă treaba în clasă. Orice director care știe că angajatul nu e la serviciu sau nu muncește ar trebui să nu îi ponteze ziua sau zilele cu pricina”.

