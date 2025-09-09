„În alți ani se călcau în picioare”. Prima zi de școală, un mare eșec pentru comercianții de flori

Protestele din educație, incertitudinea începutului de an școlar, dar și prețurile mai mari au lăsat urme și în piețele cu flori.

În prima zi de școală, comercianții au vândut mai puțin decât în anii trecuți, iar părinții au fost mai atenți la buget.

Cei care au păstrat totuși tradiția au ales cu grijă buchetele pentru prima zi de școală.

Elev: „Pentru doamna dirigintă. Niște trandafiri roz, cred.”

Femeie: „O mică atenție, adică o floare.”

Elev: „Trebuie să fie cumpărate florile pentru dirigintă. Așa e frumos. Sunt unii care nu cumpără.”

Elev: „Pentru începutul anului școlar. Trec a 11-a.”

Unii s-au uitat mai întâi la preț.

Reprezentant florărie: „S-a simțit o diferență destul de mare față de anul trecut. Bugetele au fost mai mici, iar clienții au ales aranjamente mai simple, poșetuțe florale, buchete reduse sau chiar doar câte un fir de floare.”

La finalul zilei, comercianții au rămas cu buchete întregi cu flori.

Comerciant: „În alți ani se călcau în picioare aici.”

Comerciant: „Fiind dezinformați dacă începe sau nu școala, a mers foarte, foarte slab. 30 până la 40% mai jos anul acesta.”

