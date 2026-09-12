Ucrainenii s-au alăturat forțelor SUA la exercițiile din Germania, pentru a da lecții de război cu dronele

Un soldat american, singur, aflat pe un drum din Germania, încerca să folosească o telecomandă. Câteva clipe mai târziu, o dronă, cu aripi care se întindeau aproape la fel de larg ca brațele lui, a pornit cu un zumzet și s-a înălțat în cer.

Potrivit Associated Press, soldatul participa la un exercițiu de antrenament al Armatei SUA, conceput pentru a prezenta și a testa tactici și echipamente preluate de la ucraineni, a căror utilizare inovatoare a dronelor în război i-a ajutat în lupta împotriva forțelor ruse, la mai bine de patru ani și jumătate de la începutul conflictului. Exercițiile anuale americane, desfășurate în ultimele câteva săptămâni la poalele munților din Bavaria, demonstrează cât de strânsă a devenit relația dintre forțele americane și cele ucrainene, pe măsură ce trupele americane încearcă să integreze capacitățile și tacticile cu drone în propriile unități. Generalul de brigadă Terry Tillis, care conduce unitatea de instruire a Armatei cu sediul în Germania, a declarat recent jurnaliștilor că este vorba despre 1.900 de drone și că acestea reprezintă „cele mai recente învățăminte pe care le-am dobândit din eforturile ucrainene în acest război”. Agenția Associated Press a beneficiat de acces la poligonul de instrucție din Germania și la trupele care desfășoară exercițiile, obținând informații despre modul în care Statele Unite colaborează cu Ucraina și învață de la aceasta. Efortul a căpătat un caracter și mai urgent pe măsură ce SUA încearcă să contracareze atacurile cu drone iraniene în cadrul acelui conflict care durează de mai bine de șase luni. Recomandări Video VIDEO șocant cu momentul în care un palestinian este împușcat în picior de ...

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Armata SUA încă încearcă să găsească variante pentru a integra dronele în strategia sa Armata SUA a devenit mai deschisă în a sublinia nivelul de cooperare de care beneficiază din partea forțelor ucrainene, iar oficialii afirmă că Armata a făcut progrese semnificative în a pune dronele la dispoziția soldaților. Cu toate acestea, conducerea nu a oferit un răspuns clar cu privire la modul în care cea mai mare ramură a armatei americane își va adapta tacticile la orice conflict în care dronele sunt omniprezente. Un oficial al Armatei a declarat că, deși există un consens general cu privire la necesitatea integrării dronelor în rândurile trupelor, liderii Armatei trebuie încă să decidă cum să structureze aceste forțe terestre pentru războiul cu drone și nu doar să folosească dronele pentru a sprijini sarcinile pe care soldații le îndeplinesc deja. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre deliberările interne, a spus că unitățile Armatei integrează drone de atac cu sens unic până la nivelul companiei, dar este nevoie de mai mult decât simpla „adăugare de drone la un batalion de infanterie”. Aceste eforturi sunt susținute de exerciții anuale de amploare, precum „Saber Junction”, care se desfășoară timp de aproape patru săptămâni în lunile august și septembrie în Germania. Unitatea Armatei care conduce forțele americane este Brigada 173 Aeropurtată.

Armata a trimis câțiva soldați în Ucraina pentru a învăța tehnici de luptă cu drone de ultimă generație Tillis, generalul de brigadă, a declarat că unii soldați din brigadă au fost trimiși în Ucraina la începutul anului pentru a învăța de la țara care se află în avangarda războiului cu drone, de când Rusia a invadat-o, în februarie 2022. În timpul exercițiilor Armatei, Tillis a declarat la sfârșitul lunii trecute că ucrainenii „sunt integrați alături de ei, îi vor sfătui, îi vor asista și îi vor ajuta să utilizeze” tehnologia. Aproximativ o duzină de militari ucraineni s-au deplasat în Germania pentru a participa la exercițiul din acest an. Aceștia oferă informații privind războiul electronic, războiul cu drone și lecțiile învățate din operațiunile de luptă în curs, a declarat Armata SUA. Aproximativ 50% dintre confruntările Brigăzii 173 Aeropurtate cu trupele inamice în timpul exercițiului „au început cu contactul cu dronele”, a declarat săptămâna aceasta reporterilor Anthony Miller, directorul tehnologic al Armatei. Chiar dacă această colaborare oferă mai multe informații, ea are loc în contextul în care Armata s-a confruntat cu o serie de plecări ale unor lideri de vârf care au susținut aceste experimente cu drone. Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, l-a demis brusc în aprilie pe cel mai înalt ofițer în uniformă al Armatei, generalul Randy George, și l-a înlocuit cu generalul Christopher LaNeve. LaNeve a avut o carieră ascendentă sub administrația republicană, trecând de la comanda unei formațiuni a Armatei în Coreea de Sud la conducerea efectivă a celui mai mare corp militar al națiunii în calitate de șef de stat major interimar în aproximativ doi ani. Secretarul Armatei, Dan Driscoll, cel mai înalt lider civil al armatei și un aliat al lui George, a părăsit și el funcția la începutul acestei luni. Atât George, cât și Driscoll au fost susținători ai adaptării rapide a Armatei la utilizarea tehnologiei dronelor. Trump l-a numit pe Adam Telle, un lider civil din cadrul Corpului de Ingineri al Armatei SUA, în funcția de secretar interimar al Armatei.

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