S-a transmis un mesaj RO-Alert și au decolat aeronave militare, dar autoritățile au confirmat că obiectele nu au intrat în spațiul aerian românesc.

Potrivit unui comunicat oficial, sistemul de supraveghere radar al MApN a identificat respectivele ținte vineri, 11 septembrie, în jurul orei 04:15. Acestea se aflau la aproximativ 16 kilometri nord de localitatea Vâlcove din Ucraina, în proximitatea frontierei românești și a zonei Insulei Șerpilor.

Ca măsură de precauție și informare, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Astfel, la ora 04:36, a fost transmis un mesaj RO-Alert către populația din nord-vestul județului Tulcea și din județul Galați, pentru a asigura starea de alertă necesară.

Pentru monitorizarea situației și garantarea securității spațiului aerian, Forțele Aeriene Române au reacționat prompt. Două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă de Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană de la Borcea, au decolat imediat, alături de un elicopter IAR 330, pentru a supraveghea evoluția evenimentelor de la graniță.

Alerta aeriană în nordul județului Tulcea a fost ridicată la ora 06:30. Ministerul Apărării a precizat în mod explicit că, în urma monitorizării continue, nu au fost raportate nicio pătrundere sau încălcare a spațiului aerian al României.