„În cursul zilei de 11 septembrie 2026, Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, a monitorizat și intervenit pentru gestionarea mai multor incidente care au implicat fragmente de drone aeriene și obiecte suspecte în zona litoralului românesc și a frontierei cu Ucraina”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, potrivit News.ro.

Ei au precizat că prima intervenție de vineri a avut loc în jurul orei 13.30, în localitatea Câșla Vădanei din județul Tulcea, între localitățile Sulina și Sfântu Gheorghe. O echipă EOD din cadrul MApN a evaluat două fragmente de dronă aeriană eșuate pe plajă. În urma evaluării, a rezultat că acestea nu aveau încărcătură explozivă.

Unul dintre fragmentele găsite pe plajă conținea încărcătură explozivă

Următoarea intervenție a avut loc în jurul orei 15.18, la Periteașca, în județul Tulcea. Două fragmente de drone aeriene au fost identificate pe plajă, în jurul orei 9.30, de Poliția de Frontieră, iar unul dintre acestea conținea încărcătură explozivă și a fost neutralizat în siguranță de o echipă pirotehnică a SRI. Cel de-al doilea fragment a fost preluat de Garda de Coastă.

Cea de-a treia intervenție a avut loc în Marea Neagră, în jurul orei 16.00. O navă comercială a semnalat prezența a două fragmente de dronă aeriană în apă. Ambele au fost recuperate de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă. Nu reprezentau pericol pirotehnic.

Patru drone au fost descoperite din elicopter în județul Constanța

Ultima intervenție s-a desfășurat în jurul orei 17.55, la Edighiol-Periboina, în județul Constanța.

„În timpul operațiunilor de identificare a unui obiect suspect semnalat de Garda de Coastă, echipa EOD a MApN a observat din elicopter resturile a patru drone aeriene (printre care și o dronă-interceptor ce avea explozibil la bord). Toate elementele au fost puse în siguranță și neutralizate”, au precizat reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.