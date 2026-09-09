Organismul responsabil cu navigarea aeriană în Irlanda - AirNav Ireland - a confirmat miercuri că „un avion cu destinația Dublin a semnalat ieri (marți) seara” o „posibilă dronă”, potrivit News.ro.

Presa irlandeză scrie că pilotul unui avion de linie care se apropia de aeroportul din Dublin a semnalat că a văzut o dronă mare și neagră la aproximativ 8.000 de picioare (1.800 de metri) altitudine.

Nu se știe cine pilota drona semnalată sau dacă incidentul este de natură rău intenționată.

Donald Trump este așteptat în Irlanda în acest weekend

Președintele american Donald Trump este așteptat în acest weekend în Irlanda, pentru a asista la un turneu de golf organizat în complexul său, în stațiunea balneară Doonbeg, în comitatul Clare, pe coasta de vest a Irlandei.

El urmează să se întâlnească cu lideri irlandezi la Dublin, potrivit presei irlandeze, care anticipează măsuri de securitate drastice.

Capacitățile de securitate ale Irlandei se află în centrul unei atenții sporite, în contextul în care această țară deține președinția semestrială a Uniunii Europene (UE) de la 1 iulie.

Irlanda a alocat 19 milioane de euro pentru tehnologii antidronă

Mai multe drone au fost detectate în apropiere de Dublin în timpul unei vizite a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în decembrie.

Guvernul irlandez a deblocat, după aceea, 19 milioane de euro pentru a cumpăra noi tehnologii de luptă împotriva dronelor, înaintea preluării președinției semestriale a UE de către Irlanda.