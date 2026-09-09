Între acestea și Natalie Harp, care a ajuns în centrul atenției când senatorul democrat Jon Ossoff a vorbit public despre plăcerea președintelui de a se plimba cu femeia de 35 de ani.

Organigrama Casei Albe îi atribuie acesteia titlurile oficiale de „asistentă specială” și „asistentă executivă” a președintelui republican.

Despre neobișnuitele prime de sărbători s-a aflat din declarațiile fiscale ale celor trei. Gestul este extrem de controversat, deoarece legea federală interzice în mod clar plățile suplimentare în cazul angajaților publici.

„Președintele este foarte generos și îi place să-și recompenseze colaboratorii”, a explicat serviciul de presă al Casei Albe.