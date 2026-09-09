Cel puțin 1.367 de decese și peste 5.000 de persoane dispărute s-au înregistrat în Nepal după prăbușirea unui ghețar în regiunea Himalaya, aproape de granița dintre Nepal și China, la sfârșitul lui august, potrivit Agerpress.

„Majoritatea elicopterelor noastre sunt ocupate cu operațiunile de salvare. Nu avem o altă modalitate de a trimite alimente, produse esențiale, medicamente și combustibil, cu excepția dronelor, care sunt cea mai bună opțiune și ar trebui să le prioritizăm mai mult”, a spus Santosh Budhathoki, un pilot de drone din armata nepaleză.

Dronele pot transporta până la 60 de kilograme odată

Dronele sunt utilizate pe distanțe de până la 3-4 kilometri și pot transporta până la 60 de kilograme odată. Folosirea acestora are deja un impact asupra comunităților afectate, care au nevoie urgentă de ajutor, a spus el.

Armata realizează în prezent circa 10-16 livrări zilnic, folosind o flotă de patru drone DJI FlyCart 100, toate donate recent de China ca parte a unui pachet de ajutor.

În plus față de livrarea ajutoarelor, dronele au fost, de asemenea, utilizate pentru a transporta trupurile victimelor în unele zone afectate, în timp ce drone de recunoaștere au fost, de asemenea, folosite pe scară largă în operațiunile de căutare și salvare.

Dronele, mai rapide și mai ieftine în terenul dificil din Nepal

„Am tot operat de la primele ore ale dimineții. Așa că da, e destul de aglomerat pentru că trebuie să facem treaba asta chiar acum”, a spus Milan Pandey, de la compania care operează dronele, Airlift Technology.

„Nepalul are o geografie și un teren care face ca dronele să fie mult mai rapide și mai ieftine”, a spus Pandey.