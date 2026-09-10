Lemurii făceau parte dintr-un grup de trei animale furate din Parcul Safari Gazipur, în martie 2025, și scoase ilegal din țară, potrivit Departamentului de Investigații Criminale din Bangladesh, potrivit The Independent.

Lemurii, originari din Madagascar, în Africa, sunt o specie aflată în pericol critic de dispariție.

Animalele furate fuseseră aduse în Bangladesh, prin aeroportul din Dhaka, în 2018, în baza unei declarații false depuse la autoritățile vamale, au precizat anchetatorii. Ulterior, acestea au fost salvate și transferate în parcul safari.

Bangladesh a solicitat acum sprijinul Interpol pentru repatrierea animalelor, însă procesul este complicat de lipsa microcipurilor, a numerelor unice de identificare sau a unor profiluri ADN stocate, care să permită verificarea identității lor, a relatat cotidianul bangladeșean Ajker Potrika.

Autoritățile încearcă să realizeze profilul ADN al lemurului juvenil rămas în Bangladesh, pentru a stabili dacă acesta are o legătură de sânge cu cele două animale traficate.

Lemurii ar fi fost vânduți după ce au fost trecuți ilegal granița în India

Lemurii au fost scoși ilegal din Bangladesh și duși în India prin punctul de frontieră Darshana, din Chuadanga, fiind vânduți pentru aproape 4,8 milioane de rupii, echivalentul a aproximativ 50.400 de lire sterline, potrivit publicației.

Animalele ar fi fost furate cu ajutorul unui agent de pază și transportate în India cu sprijinul unui intermediar de la frontieră, au declarat anchetatorii, care au invocat mărturiile făcute în cadrul anchetei.

Lemurii ar fi trecut prin mâinile mai multor persoane înainte de a ajunge în orașul Jamnagar, din vestul Indiei, unde ar fi fost vânduți unei instituții asociate centrului pentru animale sălbatice Vantara.

Anchetatorii au precizat că șase dintre cei opt suspecți din dosarul de trafic și-au recunoscut faptele în fața unei instanțe locale.

Autoritățile din Bangladesh au declarat că au fost alertate după ce pe rețelele sociale au apărut imagini cu lemurii la Vantara, ceea ce le-a determinat să înceapă demersurile pentru recuperarea animalelor.

The Independent a contactat Vantara pentru un punct de vedere, însă nu a primit un răspuns imediat.

Narendra Modi a pozat alături de Anant Ambani după inaugurarea Vantara, în Jamnagar, Gujarat, pe 4 martie 2025.

Vantara, proiectul fondat de fiul miliardarului Mukesh Ambani

Vantara este o grădină zoologică întinsă pe aproximativ 3.500 de acri în statul Gujarat, administrată de Radhe Krishna Temple Elephant Welfare Trust, organizație susținută de Reliance, conglomeratul de afaceri deținut de Mukesh Ambani, unul dintre cei mai bogați oameni din Asia.

Proiectul a fost conceput de Anant Ambani, fiul miliardarului indian.

Familia Ambani are de mult timp o relație apropiată cu premierul Narendra Modi, cel care a inaugurat grădina zoologică în martie 2025.

Organizațiile pentru protecția animalelor și-au exprimat îndoielile cu privire la valoarea Vantara ca veritabil proiect de conservare, invocând lipsa de transparență în privința modului în care sunt achiziționate animalele, precum și accentul pus pe speciile rare și pe infrastructura grandioasă.

Acestea au pus, de asemenea, sub semnul întrebării impactul asupra grădinilor zoologice publice, după transferarea unor animale către grădina zoologică privată din state precum Uttarakhand și Madhya Pradesh.

Vantara s-a confruntat și cu acuzații privind importul necorespunzător al unor animale, ceea ce a atras verificări din partea autorităților din Germania și din Uniunea Europeană.

Vantara a respins acuzațiile, calificându-le drept „complet false și nefondate”.