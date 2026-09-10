Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Corespondent Pro TV: „Oamenii spun că adolescentul creează probleme de mai multă vreme. Acum un an, ar fi violat o batrână, pe care ar fi atacat-o în curtea ei. Alte două femei au reclamat că și pe ele a încercat să le forțeze să întrețină relații sexuale. Poliția a întocmit dosare penale în aceste cazuri, însă acestea au fost clasate, pentru că băiatul - care la momentul respectiv avea doar 12 ani - nu răspunde penal. El a fost internat într-un centru special, dar mama a cerut externarea lui după câteva zile. Autoritațile locale au cerut intervenția Direcției pentru Protecția Copilului, care a dispus monitorizarea minorului, iar acum face din nou verificări asupra familiei. Între timp, însă, luna trecută, adolescentul ar fi atacat o fată de 15 ani. Oamenii se tem de el și cer autorităților să rezolve problema”.