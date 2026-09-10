În cadrul şedinţei comitetului executiv al Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), care a avut loc joi, Philippe Diallo, preşedintele federaţiei, a confirmat retragerea sprijinului acordat lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA.

La fel ca în cazul multor federaţii din Europa, eşecul înfiinţării unei societăţi comerciale pentru Cupa Mondială a reprezentat picătura care a umplut paharul pentru conducătorii francezi.

FFF își retrage sprijinul pentru Infantino

Încă de la primele dezvăluiri, Philippe Diallo s-a declarat întotdeauna împotriva acestei idei promovate de preşedintele FIFA, atât în public, cât şi în culise, scrie News.ro.

Federaţia Franceză de Fotbal a respectat instrucţiunile instanţei europene privind modul de acţiune. FFF s-a arătat destul de discretă în mass-media cu privire la această polemică. Chiar înainte de episodul cartonaşului roşu primit de Folarin Balogun, FFF semnase, la fel ca numeroase alte federaţii, o scrisoare de susţinere adresată preşedintelui FIFA, în perspectiva realegerii acestuia la Rabat, în martie 2027. Prin urmare, Franţa îşi revizuieşte poziţia.

Preşedintele Philippe Diallo consideră, de asemenea, că guvernanţa FIFA nu poate rămâne aşa cum este şi că este necesar să se aducă schimbări pentru ca să fie mai integră şi mai transparentă.

Mai multe federații s-au distanțat de Infantino

De câteva săptămâni, Suedia, Scoţia, Italia, România şi Belgia anunţaseră deja că îşi retrag sprijinul acordat lui Gianni Infantino. Între timp, opoziţia faţă de Gianni Infantino caută un candidat credibil care să intre în cursa pentru putere.

Profilul lui Victor Montagliani (60 de ani), preşedintele CONCACAF, pare a fi o soluţie credibilă pentru a deveni adversarul lui Infantino. O personalitate foarte apreciată în lumea forurilor fotbalistice.