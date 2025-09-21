„Un late summer”. Ultimele zile calde aduc turiști pe litoral. Prețurile mai mici atrag vizitatori din toată țara

Stiri Diverse
21-09-2025 | 09:08
×
Codul embed a fost copiat

Litoralul a fost animat sâmbătă de cei care au dat o fugă pentru o baie de soare și una în mare, poate ultima din acest an.

autor
Ina Popescu

Oamenii s-au bucurat de bronzul de septembrie, dar și de prețurile mult mai temperate ca în sezon. De altfel, terasele care au rămas deschise au fost pline.

Plaja din Mamaia Nord i-a primit pe turiști cu cer senin, 24 de grade Celsius, și o mare încă bună pentru o baie. Așa că cei care preferă liniștea și prețurile ceva mai mici nu ar trebui să rateze acest weekend.

Femeie: „E ok, relaxant, nu e aglomerat. Am venit și în sezon și era stresant. Au scăzut prețurile mult față de sezon."

Fată:Suntem din București toate, am venit cu prietenele, păstrăm tradiția, în fiecare an venim de ziua prietenei noastre, venim câte o noapte, plajă, seara ieșim și noi pe undeva."

Citește și
Surfer
Surferii și-au testat limitele pe litoralul românesc: „Extraordinar. În sfârșit pot să zic că avem valuri de ocean”

În plus, încă sunt porțiuni de plajă unde administratorii profită în continuare de zilele calde de toamnă.

Ioana Abdul, reprezentant restaurant și terasă: „Noi încă avem plaja amenajată, o să o avem cât va fi vremea frumoasă, avem șezlonguri, umbrele, terasa este plină acum."

Femeie:Ne bucurăm un pic de soare, un late summer așa să zicem, mâncăm un pic, ne odihnim, ne relaxăm, ne bucurăm de muzică bună, de atmosferă plăcută."

În Portul Tomis terasele au fost pline cu amatori de pește și fructe de mare.

Ștefan Frânculescu, manager terasă:Întotdeauna vin pentru fructe de mare, pentru pește proaspăt, după cum vedeți pregătim niște scoici în sos provensal acum."

Și, pentru că a fost un an slab pentru turismul de pe litoral, unii proprietari de hoteluri și pensiuni au decis să prelungească ofertele. Aproape 80 de unități de cazare sunt în continuare deschise.

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, plaja,

Dată publicare: 21-09-2025 09:08

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare
Vremea
Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare

Duminică, atmosfera va fi însorită în toată țara și temperaturile continuă să crească ușor în majoritatea zonelor. Cel mai cald o să fie în Banat și în sud-vestul Olteniei – 32 de grade, iar cel mai răcoros pe litoral – 23 de grade.

Surferii și-au testat limitele pe litoralul românesc: „Extraordinar. În sfârșit pot să zic că avem valuri de ocean”
Stiri Diverse
Surferii și-au testat limitele pe litoralul românesc: „Extraordinar. În sfârșit pot să zic că avem valuri de ocean”

Pe litoral vântul a avut forță, așa că marea a fost agitată și a înălțat valuri mari. A fost arborat steagul roșu în toate stațiunile. Dar pentru sportivi, a fost semnul că trebuie să se lanseze pe plăci.

Turiștii se bucură la mare de vreme frumoasă și prețuri mai mici. Cazarea e mai ieftină și cu 80% în extrasezon
Stiri Turism
Turiștii se bucură la mare de vreme frumoasă și prețuri mai mici. Cazarea e mai ieftină și cu 80% în extrasezon

Pe litoral, vara mai are încă resurse. Au fost 26 de grade la umbră în Mamaia, așa că turiștii s-au bucurat de soare și chiar o baie în mare.  

Recomandări
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Premierul britanic Keir Starmer, așteptat să anunțe, astăzi, recunoaşterea de către Regatul Unit a statului palestinian
Stiri externe
Premierul britanic Keir Starmer, așteptat să anunțe, astăzi, recunoaşterea de către Regatul Unit a statului palestinian

Premierul britanic Keir Starmer este aşteptat să anunţe, duminică după-amiază, recunoaşterea de către Regatul Unit a statului palestinian, scrie BBC.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Septembrie 2025

29:47

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28