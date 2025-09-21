„Un late summer”. Ultimele zile calde aduc turiști pe litoral. Prețurile mai mici atrag vizitatori din toată țara

Litoralul a fost animat sâmbătă de cei care au dat o fugă pentru o baie de soare și una în mare, poate ultima din acest an.

Oamenii s-au bucurat de bronzul de septembrie, dar și de prețurile mult mai temperate ca în sezon. De altfel, terasele care au rămas deschise au fost pline.

Plaja din Mamaia Nord i-a primit pe turiști cu cer senin, 24 de grade Celsius, și o mare încă bună pentru o baie. Așa că cei care preferă liniștea și prețurile ceva mai mici nu ar trebui să rateze acest weekend.

Femeie: „E ok, relaxant, nu e aglomerat. Am venit și în sezon și era stresant. Au scăzut prețurile mult față de sezon."

Fată: „Suntem din București toate, am venit cu prietenele, păstrăm tradiția, în fiecare an venim de ziua prietenei noastre, venim câte o noapte, plajă, seara ieșim și noi pe undeva."

În plus, încă sunt porțiuni de plajă unde administratorii profită în continuare de zilele calde de toamnă.

Ioana Abdul, reprezentant restaurant și terasă: „Noi încă avem plaja amenajată, o să o avem cât va fi vremea frumoasă, avem șezlonguri, umbrele, terasa este plină acum."

Femeie: „Ne bucurăm un pic de soare, un late summer așa să zicem, mâncăm un pic, ne odihnim, ne relaxăm, ne bucurăm de muzică bună, de atmosferă plăcută."

În Portul Tomis terasele au fost pline cu amatori de pește și fructe de mare.

Ștefan Frânculescu, manager terasă: „Întotdeauna vin pentru fructe de mare, pentru pește proaspăt, după cum vedeți pregătim niște scoici în sos provensal acum."

Și, pentru că a fost un an slab pentru turismul de pe litoral, unii proprietari de hoteluri și pensiuni au decis să prelungească ofertele. Aproape 80 de unități de cazare sunt în continuare deschise.

