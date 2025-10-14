Magazinele „secrete” unde se găsesc fructe și legume pe care nu le vezi în supermarketuri. Cum arată „râma verde”

Cei peste 150.000 de asiatici, stabiliți legal la noi, aduc treptat în țara noastră elemente ale culturii lor culinare. În ultima perioadă au apărut aprozare cu fructe și legume asiatice importate din țările de origine.

Pe lângă clienții din Sri Lanka, Nepal, India și Pakistan, aceste standuri primesc tot mai mulți vizitatori români, curioși să afle ce este fiecare exponat și cum se mănâncă.

Dintr-un frigider de bunătăți reprofilat, un domn din Bangladesh ia câteva bucăți de patal, 2–3 kekiri și o pungă de amla pentru desert și gustări. Nu veți găsi aceste produse în restaurantele asiatice pentru că oamenii le gătesc pentru ei într-un mănunchi de bok choi.

Bărbat: „Se poate găti în această frunză, adică pur și simplu le gătesc în această frunză.”

Pentru neștiutori, fructul amla e amar ca fierea. Pentru indieni, e ca mierea.

Aprozarele vând legume rare

În zonele în care muncesc asiatici au apărut mici aprozare cu legume asiatice, importate din Sri Lanka și India. Prețurile sunt între 30 și 85 de lei kilogramul, dar cereți neapărat și instrucțiuni de gătit. Patal e o rudă pitică de-a dovlecelului.

Bikreta: „Cu asta se face curry. Pui condimente și-l gătești.”

Tot dovlecel e și acesta, numit, în traducere, „râmă verde”. Și iată un văr de-al bostanului.

Aprozarele asiatice aduc marfă săptămânal, și cei mai căutați sunt kufri.

Nethra Bandara, comerciant: „Știi cartoful? Ăsta-i cartof. E dulce.”

Legumele se gătesc diferit

Nu se mănâncă prăjiți, ca-n tot restul lumii, ci sub formă de chipsuri în ulei de muștar. Însă kassava, numită și yuca sau manioc, e baza hranei pentru o jumătate de miliard de asiatici. Se fac fierturi și un fel de chiftele, apoi bile de tapioca după filtrarea amidonului.

Odată cu nota de plată, clienții primesc, ca digestiv, o rădăcină uscată de taro.

Corespondent PROTV: „Să trecem în catalog și fructele tot mai ușor de găsit în supermarketuri. Rambutanul zburlit cu miez, Mangustanul maro, cu aromă de Fructul Dragonului cu bobițe negre în pulpa albă, Tamarin dulce-acrișor, Sapodillia cu gust de zahăr brun, Persimon, curmalul japonez, Guanabana – bun pentru gem, compot și vin.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













