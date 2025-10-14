Magazinele „secrete” unde se găsesc fructe și legume pe care nu le vezi în supermarketuri. Cum arată „râma verde”

Stiri Diverse
14-10-2025 | 20:22
×
Codul embed a fost copiat

Cei peste 150.000 de asiatici, stabiliți legal la noi, aduc treptat în țara noastră elemente ale culturii lor culinare. În ultima perioadă au apărut aprozare cu fructe și legume asiatice importate din țările de origine.

autor
Adriana Stere

Pe lângă clienții din Sri Lanka, Nepal, India și Pakistan, aceste standuri primesc tot mai mulți vizitatori români, curioși să afle ce este fiecare exponat și cum se mănâncă.

Dintr-un frigider de bunătăți reprofilat, un domn din Bangladesh ia câteva bucăți de patal, 2–3 kekiri și o pungă de amla pentru desert și gustări. Nu veți găsi aceste produse în restaurantele asiatice pentru că oamenii le gătesc pentru ei într-un mănunchi de bok choi.

Bărbat: „Se poate găti în această frunză, adică pur și simplu le gătesc în această frunză.”

Pentru neștiutori, fructul amla e amar ca fierea. Pentru indieni, e ca mierea.

Citește și
placinta de toamna
Cele mai bune plăcinte de toamnă. Top rețete de încercat sezonul acesta

Aprozarele vând legume rare

În zonele în care muncesc asiatici au apărut mici aprozare cu legume asiatice, importate din Sri Lanka și India. Prețurile sunt între 30 și 85 de lei kilogramul, dar cereți neapărat și instrucțiuni de gătit. Patal e o rudă pitică de-a dovlecelului.

Bikreta: „Cu asta se face curry. Pui condimente și-l gătești.”

Tot dovlecel e și acesta, numit, în traducere, „râmă verde”. Și iată un văr de-al bostanului.

Aprozarele asiatice aduc marfă săptămânal, și cei mai căutați sunt kufri.

Nethra Bandara, comerciant: „Știi cartoful? Ăsta-i cartof. E dulce.”

Legumele se gătesc diferit

Nu se mănâncă prăjiți, ca-n tot restul lumii, ci sub formă de chipsuri în ulei de muștar. Însă kassava, numită și yuca sau manioc, e baza hranei pentru o jumătate de miliard de asiatici. Se fac fierturi și un fel de chiftele, apoi bile de tapioca după filtrarea amidonului.

Odată cu nota de plată, clienții primesc, ca digestiv, o rădăcină uscată de taro.

Corespondent PROTV: „Să trecem în catalog și fructele tot mai ușor de găsit în supermarketuri. Rambutanul zburlit cu miez, Mangustanul maro, cu aromă de Fructul Dragonului cu bobițe negre în pulpa albă, Tamarin dulce-acrișor, Sapodillia cu gust de zahăr brun, Persimon, curmalul japonez, Guanabana – bun pentru gem, compot și vin.”

Sursa: Pro TV

Etichete: Asia, legume, fructe, condimente, asiatici,

Dată publicare: 14-10-2025 20:21

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Cum să faci acasă amestecul de ierburi de Provence. În ce rețete se poate folosi
Stiri Diverse
Cum să faci acasă amestecul de ierburi de Provence. În ce rețete se poate folosi

Bucătăria tradițională provensală franceză este cunoscută pentru folosirea legumelor cultivate local și pentru amestecul de condimente unice. 

Cele mai bune plăcinte de toamnă. Top rețete de încercat sezonul acesta
Stiri Diverse
Cele mai bune plăcinte de toamnă. Top rețete de încercat sezonul acesta

Toamna aduce arome bogate și ingrediente proaspete, perfecte pentru plăcinte savuroase. Rețetele de sezon combină fructe, legume și condimente calde, oferind gusturi autentice care fac din această perioadă a anului un adevărat răsfăț culinar.

Condimente care înlocuiesc sarea – cum să gătești fără sare, dar cu gust. Alternative pentru o alimentație sănătoasă
Stiri Diverse
Condimente care înlocuiesc sarea – cum să gătești fără sare, dar cu gust. Alternative pentru o alimentație sănătoasă

Condimentele pot transforma orice preparat într-o experiență plină de savoare, chiar și atunci când sarea lipsește. Mirodeniile și ierburile aromatice oferă arome bogate, contribuind la reducerea consumului de sodiu.

Recomandări
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

Neclarități după semnarea acordului de armistițiu în Gaza. Întrebările despre viitorul enclavei care nu au încă răspunsuri
Stiri externe
Neclarități după semnarea acordului de armistițiu în Gaza. Întrebările despre viitorul enclavei care nu au încă răspunsuri

La summitul de la Sharm el Sheik a fost semnat acordul de armistițiu în Gaza. Dar, așa cum ne-a obișnuit, spectacolul diplomației internaționale este mereu imprevizibil când Donald Trump este în prim-plan.

Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Stiri Economice
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

FMI a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru acest an la 1%, faţă de 1,6% în aprilie şi 3,3% în octombrie anul trecut, potrivit raportului „World Economic Outlook”, publicat marţi de instituția financiară internațională. 

Top citite
1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu
3 locuinte
Stiri externe
Prețurile locuințelor continuă să crească în Uniunea Europeană. Topul scumpirilor pe piața imobiliară europeană
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Octombrie 2025

48:12

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28