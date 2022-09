Când au loc Zilele Bucureștiului în 2022. Evenimentele organizate de Primărie anul acesta

Evenimentul „Zilele Bucureștiului” începe vineri,16 septembrie 2022, cu ediția a 9-a a „Bucharest Jazz Festival”.

„Bucharest Jazz Festival” este cel mai mare spectacol de jazz în aer liber din Capitală. Anul acesta, fanii genului vor putea asista la o ediție specială, dedicată jazzului românesc, transmite ARCUB.

Nume noi ale jazz-ului românesc, artiști consacrați și muzicieni din diaspora îi așteaptă pe pasionații de jazz cu 12 concerte live și momente impresionante.

Din lineup-ul Bucharest Jazz Festival 2022 fac parte: Sorin Zlat, Ion Baciu Jr, Sorin Romanescu, Alex Man, Trigon, ZMEI3, Ramona Horvath şi Tony Lakatos, Puba Hromadka, Paul Weiner şi Nicolas Simion, Luiza Zan feat. Big Band Radio, dirijor Ionel Tudor, Eva Maria Gârlea & Robert Cozma, 7th SENSE și Three Fo(u)r Two.

Ce simbolizează „Zilele Bucureștiului”

Evenimentul „Zilele Bucureştiului" marchează 563 de ani de existenţă a Capitalei, care se vor sărbători printr-o serie de evenimente culturale, organizate de Primăria Capitalei în colaborare cu ARCUB.

Evenimentele organizate de Primărie în 2022

►„Bucharest Jazz Festival” se va desfășura în weekend-ul 16-18 septembrie, la Combinatul Fondului Plastic din strada Băiculești, nr 29;

► Expoziția „De la Ţepeş la Brâncuşi” va începe pe 16 septembrie la ARCUB, Hanul Gabroveni, și se va încheia pe 22 octombrie;

►Evenimentul „Străzi deschise București, Promenada Urbană” pe 17 și 18 septembrie pe Calea Victoriei;

►„Dâmboviţa Delivery” începând de pe 16 septembrie și până pe 18 septembrie în zona Timpuri Noi - Mihai Bravu.

►Concertul „Poveste din Bucureștiul de odinioară, pe 18 septembrie la Teatrul Odeon.

Programul evenimentelor de la „Zilele Bucureștiului”

Majoritatea evenimentelor care se organizează cu ocazia „Zilelor Bucureștiului” au loc în weekend-ul 16-18 septembrie 2022, excepție facând doar Expoziția „De la Țepeș la Brâncuși” care se încheie pe 22 octombrie.

Programul „Bucharest Jazz Festival”

Cea de a 9-a ediţii la Bucharest Jazz Festival va avea trei seri tematice.

► Pe 16 septembrie, fanii sunt așteptați la „Concerte Young Blood Jazz Musicians” în care vor cânta nume noi ale jazzului românesc;

► Pe 17 septembrie va avea loc „Jazz Diaspora” un eveniment la care vor participa jazzmani români din Germania, Franța și Republica Moldova;

► Duminică, 18 septembrie sunt programate concerte de tip „Jazz Virtuso” unde vor concerta artiști renumiți de jazz de la noi din țară;

Vineri, 16 septembrie 2022

17:00-21:00 DJ Sessions Delia Teşi;

Young Blood Jazz Musicians / concerte

18:00-19:00 Three Fo(u)r Two;

19:00-20:00 7th SENSE;

20:00-21:00 Eva Maria Gârlea & Robert Cozma;

21:00-22:00 Luiza Zan & Big Bandul Radio / dirijor Ionel Tudor;

Sâmbătă, 17 septembrie 2022

11:00-12:00 Zappa – Roboţelul Muzical: atelier pentru copii de Cătălin Milea;

17:00-18:00 Jazzul ca expresie identitară: conferinţă de Virgil Mihaiu;

17:00-21:00 DJ Sessions Delia Teşi;

Concerte Jazz Diaspora

18:00-19:00 Ramona Horvath Quartet feat. Tony Lakatos;

19:00-20:00 Puba Jazz Connection feat. Nicolas Simion;

20:00-21:00 ZMEI3;

21:00-22:00 Trigon;

Duminică, 18 septembrie

Evenimente conexe

11:00-12:00 Zappa – Roboţelul Muzical: atelier pentru copii de Cătălin Milea

17:00-21:00 DJ Sessions Delia Teşi

Concerte Jazz Virtuoso

18:00-19:00 Alex Man & Sorin Romanescu

19:00-20:00 Sorin Zlat Trio

20:00-21:00 Ion Baciu Jr. Trio

21:00-22:00 Sorin Zlat & Ion Baciu Jr. – Piano Conclav

Expoziția „De la Ţepeş la Brâncuşi

Expoziția „De la Ţepeş la Brâncuşi” va începe pe 16 septembrie și va dura până pe 22 octombrie.

În cadrul expoziției vor fi prezentate cărți, manuscrie și imagini rare care vor ilustra istoria, cultura și viața românilor de-a lungul ultimelor cinci secole (sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XX-lea.

Expoziția va fi deschisă în fiecare zi, până pe 22 octombrie, în intervalul orar 12:00-20:00.

Prețul unui bilet la „categoria I” costă 35 de lei, iar elevii, studenți și pensionarii care prezintă la casa de Bilete ARCUB legitimaţia/ talonul de pensie, după caz, pot achiziţiona bilete la preţul de 25 lei (Categoria II).

Biletele pot fi achiziţionate online de pe arcub.ro sau de la casa de bilete ARCUB din Str. Lipscani, nr.84-90.

Evenimentul „Străzi deschise - București, Promenada Urbană”

În cadrul evenimentului „Străzi deschise București, Promenda Urbană” vor avea loc diverse expoziții de artă și spectacole.

Sâmbătă, 17 septembrie 2022

Zona Calea Victoriei – Teatrul Odeon/ Arte vizuale, Proiecte participative

17:00 – 21:00: (Piaţeta Teatrului Odeon) Campania „Punga cu pungi nu mai are loc în viaţa ta. Doneaz-o!” (Fundaţia 9 & ARCUB)

Zona Calea Victoriei: Magazinul Muzica / Proiecte participative

19:00 – 21:00: De ce iubeşti Bucureşti? – Instalaţie participativă (ARCUB)

Zona Calea Victoriei: Biserica Kretzulescu / Muzică, arte vizuale

15:00 – 19:00: City Break – transmisie live Bucureşti FM (Bucureşti FM)

17:00 – 21:00: Prea departe de casă – Expoziţie fotografie, artist Iulian Ignat (Iulian Ignat & ARCUB)

19:00 – 20:00: Zaharenco Band – concert (AlexandruZaharencu & ARCUB) – proiect câştigător al Apelului deschis pentru completarea programului artistic „Străzi deschise”;

Zona Calea Victoriei – Piaţa Revoluţiei / Circ

18:00 – 18:30: Spectacole de circ – numere de jonglerie, echilibristică, acrobaţii la sol, piramidă umană (Circul Metropolitan Bucureşti);

Zona Calea Victoriei – Muzeul Național de Artă al României / Teatru

17:00 – 18:00- Spectacole de teatru (Teatrul de Animaţie Ţăndărică);

17:00 – 17:04 Daniela Ruxandra Mihai – „Bătrâna”;

17:04 – 17:08 Ioana Chelaru – „Viva Mexico”;

17:08 – 17:12 Liliana Gavrilescu – „Rosina”;

17:12 – 17:16 Ioan Brancu – „Lebăda roşie”

17:16 – 17:20 Ioan Păduraru – „Maimu Elvis”;

17:20 – 17:35 PAUZĂ;

17:35 – 17:39 Daniela Ruxandra Mihai – „Balerina Nina”;

17:39 – 17:43 Ioana Chelaru – „Paloma”;

17:43 – 17:47 Liliana Gavrilescu – „Baba Veta”;

17:47 – 17:51 Ioan Brancu – „Câinele albastru”;

17:51 – 17:55 Ioan Păduraru – „Badea Gheorghe”;

Zona Calea Victoriei – Statuia ecvestră Regele Carol I/ Literatură

10:00 – 21:00- Ediția a 11-a a Festivalul Strada de C’Arte – ateliere, concerte, proiecţii filme, tururi ghidate (Bibilioteca Centrală Universitară „Carol I”, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi ARCUB)

10:00 – 11:00 Atelier de artă ecvestră;

11:00 – 12:30 Un Tambur la Bibliotecă – concert extraordinar M.Ap.N & formaţia Alesis;

17:30 – 18:30 Lecţie introductivă – curs tango de Tango Tangent;

19:00 – 21:00 Tururi ghidate;

Zona Calea Victoriei – Casa Filipescu Cesianu / Arte vizuale

10:00 – 17:30: „În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani” – expoziție (Muzeul Municipiului Bucureşti);

10:00 – 17:30: „Piatra în epoca omului” – expoziţie (Muzeul Municipiului Bucureşti);

Duminică, 18 septembrie 2022



Zona Calea Victoriei – Teatrul Odeon / Arte vizuale, Proiecte participative

17:00 – 21:00: (Piaţeta Teatrului Odeon) Campania „Punga cupungi nu mai are loc în viaţa ta. Doneaz-o!” (Fundaţia 9 & ARCUB);

Zona Calea Victoriei: Magazinul Muzica / Proiecte participative

19:00 – 21:00: De ce iubeşti Bucureşti? – Instalaţie participativă (ARCUB);

Zona Calea Victoriei: Biserica Kretzulescu / Muzică, arte vizuale

15:00 – 19:00: City Break – transmisie live Bucureşti FM (Bucureşti FM);

17:00 – 21:00: Prea departe de casă – Expoziţie fotografie, artist Iulian Ignat (Iulian Ignat & ARCUB);

19:00 – 19:45: Spectacol muzical-coregrafic de folclor (Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română);

Zona Calea Victoriei – Muzeul Național de Artă al României /Teatru

17:00 – 18:00 Spectacole de teatru (Teatrul de Animaţie Ţăndărică)

17:00 – 17:04 Monalisa Ţoncu – „Dirijorul”;

17:04 – 17:08 Ştefan Craiu – „Nostalgia”;

17:08 – 17:12 Graţiela Ştefan – „Pescarul amator”;

17:12 – 17:16 Ana Maria Balescu – „Besame mucho con dolores”;

17:16 – 17:20 Roxana Vişan – „On Ice”;

17:20 – 17:35 PAUZĂ;

17:35 – 17:39 Monalisa Ţoncu – „Pointy”;

17:39 – 17:43 Ştefan Craiu – „Gunoierul”;

17:43 – 17:47 Graţiela Ştefan – „Bubble Monkey”;

17:47 – 17:51 Ana Maria Balescu – „Radio Gaga”;

17:51 – 17:55 Roxana Vişan – „Când iubesc”;

Zona Calea Victoriei – Statuia ecvestră Regele Carol I / Literatură

10:30 – 11:30Festivalul Strada de C’Arte ediția a 11-a – ateliere, concerte, proiecţii filme, tururi ghidate (Bibilioteca Centrală Universitară „Carol I”, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi ARCUB);

10:30 – 11:30 Hai, învârte titirezii ca acasă la Arghezi! – atelier cu Dorothea Nicolescu, muzeograf la Casa memorială „Tudor Arghezi – Mărţişor” (Muzeul Naţional al Literaturii Rome)

Zona Calea Victoriei – Calea Victoriei intersecţie cu Strada Griviţei // Muzică

17:00 – 18:00: Kablat la trecători – performance muzical participativ de beatbox, live looping, a capella şi interactivitate prin senzori tactili (ARCUB & Denis Bolborea) – proiect câştigător al Apelului deschis pentru completarea programului artistic „Străzi deschise”;

Zona Calea Victoriei – Casa Filipescu Cesianu / Arte vizuale

10:00 – 17:30: „În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani” – expoziție(Muzeul Municipiului Bucureşti);

10:00 – 17:30: „Piatra în epoca omului” – expoziţie (Muzeul Municipiului Bucureşti);

Zona Calea Victoriei – Piaţa Victoriei – Muzeul Naţional de Istorie a României;

17:00 – 21:00: Paradă-marş – paradă de uniforme militare, arme şi harnaşament militar din diferite perioade istorice(Asociaţia de Reconstituiri Istorice Ferdinand I);

Evenimentul „Dâmbovița Delivery”

Ediţia din acest an a evenimentului „Dâmboviţa Delivery” se desfăşoară în cadrul proiectului „Străzi deschise – Bucureşti”.

Timp de trei zile, pe segmentul de râu Timpuri Noi – Mihai Bravu, se vor organiza sporturi nautice, spectacole, ateliere și activități culturale.

Evenimentul „Dâmbovița Delivery” va începe de vineri, 16 septembrie 2022 de la ora 19:00 și se va încheia pe 18 septembrie la ora 22:00.

Evenimentul „Poveste din Bucureştiul de odinioară”

Duminică, 18 septembrie începând de la ora 18:00, cu ocazia „Zilelor Bucureștiului” se va organiza specatacolul „Poveste din Bucureştiul de odinioară” la Teatrul Odeon.

Biletele pentru concertul „Poveste din Bucureştiul de odinioară” pot fi achiziționate de la Casa de bilete a Teatrului Odeon, de luni până duminică, între orele 11:30 -19:00, cu o pauză între 14:30 -15:00.

Teatrul Odeon este situat pe Calea Victoriei nr 40-42.

Programul complet al tuturor evenimentelor care se vor desfășura cu ocazia „Zilelor Bucureștiului” poate fi consultat aici.

Cum s-a sărbătorit anul trecut

În 2021, evenimentul „Zilele Bucureștiului” s-a organizat în perioada 19-21 septembrie și a constat într-o serie de evenimente cultural artistice desfășurate în Piața Constituției, Piața Universității, Parcul Cișmigiu și Centrul istoric.

Sursa: arcub.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 16-09-2022 12:11