Jocuri pentru Nintendo Switch 2. Donkey Kong revine cu ”Bananza”, aventura 3D care redefinește seria

iLikeIT
13-09-2025 | 10:19
×
Codul embed a fost copiat

Nintendo are multe personaje cunoscute în portofoliu, iar anul acesta, sub lumina reflectoarelor, intră celebrul „Donkey Kong - Gorila puternică are treabă în Bananza”.

autor
Stirileprotv

Acum începem să vedem jocurile care pot exploata puterea lui Nintendo Switch 2. Bananza ne aduce cea mai tare aventură a lui Donkey Kong de la creația lui și până acum.

Donkey Kong a apărut prima dată în 1981, cu doi ani înaintea lui Mario. Iar Bananza este un joc care vrea să-l facă pe Donkey Kong din nou popular.

Explorare și gameplay

Spre deosebire de alte jocuri din serie, gorila aceasta simpatică nu se mai mișcă de la stânga la dreapta, ci poate să exploreze pe unde vrea, într-o lume 3D măricică. Ba mai mult, poate să interacționeze cu lumea construită în jurul lui; în special munții pot fi doborâți cu ușurință pentru recompense ascunse.

DK ajunge într-o mină ca să recupereze niște diamante în formă de banană. Aici, compania VoidCO este acuzată că a furat prețioasele fructe. Jocul încearcă să te aducă pas cu pas spre rezolvarea poveștii finale prin tot felul de joculețe sau zone ceva mai dificile, ori cu unelte precum cântatul care te ghidează prin vasta mină. Uneori, însă, luptele cu personajele negative sunt prea ușoare.

Citește și
ilikeit
Ar putea un telefon performant să înlocuiască camera profesională? Test cu șase modele la I Like IT

Pentru Nintendo nu este primul joc de genul acesta; Super Mario Odyssey sau Kirby and the Forgotten Land permit utilizatorului același stil de explorare într-un univers 3D.

Iar de anul acesta, este unul dintre cele mai bine primite jocuri. Pe OpenCritic are o recomandare de 99% de la critici, iar IGN a acordat notă maximă. Pe Metacritic are 91 de puncte din 100.

Bananza costă 400 de lei și, da, este mult mai bun când este jucat cu măsură.

Sursa: Pro TV

Etichete: jocuri, nintendo switch,

Dată publicare: 13-09-2025 10:19

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
Honor Magic V5: Ce spune Marian Andrei de la I Like IT despre cel mai subțire telefon pliabil din lume
iLikeIT
Honor Magic V5: Ce spune Marian Andrei de la I Like IT despre cel mai subțire telefon pliabil din lume

Știu că nu se fac cozi la telefoanele pliabile. Pentru cei mai mulți dintre noi, sunt un lux nenecesar. Sunt scumpe rău de tot, iar mulți utilizatori se plâng că nici nu au o durată mare de viață.

Ar putea un telefon performant să înlocuiască camera profesională? Test cu șase modele la I Like IT
iLikeIT
Ar putea un telefon performant să înlocuiască camera profesională? Test cu șase modele la I Like IT

Să zicem că ești fotograf profesionist și îți uiți aparatul acasă, dar ai un telefon de top în buzunar, este acesta suficient de bun să țină-i locul?

Cum să ne ferim de deepfake-uri, într-un an cu patru runde de alegeri. Sute de mii de tineri votează acum pentru prima oară
myImpact
Cum să ne ferim de deepfake-uri, într-un an cu patru runde de alegeri. Sute de mii de tineri votează acum pentru prima oară

Video-urile deepfake, care au inundat rețelele sociale, sunt un pericol pentru oamenii care cad în plasa escrocilor, dar și pentru democrație, spune realizatorul I Like IT Marian Andrei, invitat la Myimpact.

Recomandări
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp
Stiri Sociale
O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp

20% din locuințele construite în ultimii 5 ani în România au fost în București. Mii de blocuri noi au apărut în special în cartierele de la marginea Capitalei.

Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR
Stiri actuale
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcţie, pe directorul Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Lucaci.

Top citite
1 ora de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ora de iarnă 2025: Când se schimbă ora și când dăm ceasurile cu o oră înapoi
2 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
3 pensionari
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Septembrie 2025

02:02:30

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28