Jocuri pentru Nintendo Switch 2. Donkey Kong revine cu ”Bananza”, aventura 3D care redefinește seria

Nintendo are multe personaje cunoscute în portofoliu, iar anul acesta, sub lumina reflectoarelor, intră celebrul „Donkey Kong - Gorila puternică are treabă în Bananza”.

Acum începem să vedem jocurile care pot exploata puterea lui Nintendo Switch 2. Bananza ne aduce cea mai tare aventură a lui Donkey Kong de la creația lui și până acum.

Donkey Kong a apărut prima dată în 1981, cu doi ani înaintea lui Mario. Iar Bananza este un joc care vrea să-l facă pe Donkey Kong din nou popular.

Explorare și gameplay

Spre deosebire de alte jocuri din serie, gorila aceasta simpatică nu se mai mișcă de la stânga la dreapta, ci poate să exploreze pe unde vrea, într-o lume 3D măricică. Ba mai mult, poate să interacționeze cu lumea construită în jurul lui; în special munții pot fi doborâți cu ușurință pentru recompense ascunse.

DK ajunge într-o mină ca să recupereze niște diamante în formă de banană. Aici, compania VoidCO este acuzată că a furat prețioasele fructe. Jocul încearcă să te aducă pas cu pas spre rezolvarea poveștii finale prin tot felul de joculețe sau zone ceva mai dificile, ori cu unelte precum cântatul care te ghidează prin vasta mină. Uneori, însă, luptele cu personajele negative sunt prea ușoare.

Pentru Nintendo nu este primul joc de genul acesta; Super Mario Odyssey sau Kirby and the Forgotten Land permit utilizatorului același stil de explorare într-un univers 3D.

Iar de anul acesta, este unul dintre cele mai bine primite jocuri. Pe OpenCritic are o recomandare de 99% de la critici, iar IGN a acordat notă maximă. Pe Metacritic are 91 de puncte din 100.

Bananza costă 400 de lei și, da, este mult mai bun când este jucat cu măsură.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













