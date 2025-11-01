Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

Celebritățile au făcut tot posibilul pentru a sărbători cea mai înfricoșătoare zi a anului, purtând cele mai bune costume ale lor, portretizând pe toată lumea, de la personaje de film îndrăgite la icoane muzicale.

Heidi Klum și-a consolidat locul ca regina oficială a sezonului înfricoșător datorită costumelor sale sălbatice, ciudate și minunate și a petrecerii sale anuale care atrage celebrități din întreaga lume, scrie BBC.

Ea a ținut fanii în suspans pe tot parcursul zilei, postând fragmente din costumul ei pe Instagram înainte de petrecere — deși a fost una dintre ultimele sosiri ale serii — și nu a dezamăgit.

După renumitele costume de vierme și păun din anii trecuți, vedeta „Project Runway” a dus tema animalelor la un alt nivel, transformându-se într-o Medusa verde aprins, destul de înfricoșătoare.

S-a târât pe covorul roșu cu mai mulți șerpi mobili ieșind din coafura sa complicată, scoțându-și limba vicioasă spre fotografuli așteptători.

Deși a avertizat fanii că costumul ei va fi „foarte urât”, probabil că nimeni nu se aștepta chiar la asta.

Vedetele care au făcut furori

Costumul de Halloween din 2025 al lui Lady Gaga a făcut referire la una dintre cele mai noi piese de pe cel de-al șaptelea album de studio Mayhem. Câștigătoarea premiului Grammy s-a îmbrăcat în Grădina Edenului și grădinarul său, care este unul dintre titlurile de pe cel mai recent album al ei, scrie The Hollywood Reporter.

Paris Hilton i-a adus un omagiu lui Michelle Pfeiffer într-o recreare a personajului ei Catwoman din Batman Returns al lui Tim Burton. De asemenea, ea "a început #Halloweek" cu un omagiu adus prințesei pop, Britney Spears, cu ținuta ei din latex roșu de la Oops... Videoclipul muzical I Did It Again.

Rapperul Ice-T și soția sa, modelul Coco Austin, nu s-au ferit niciodată să dea tot ce au mai bun de Halloween și sunt obișnuiți ai petrecerii anuale a lui Heidi. Anul acesta, rapperul a arătat înfricoșător într-un combinezon roșu cu glugă, ascunzându-și fața cu o mască albă stropită cu sânge, având la îndemână o selecție de arme. Coco a purtat o perucă roșie aprinsă și un body din denim, cu mesajul „Wanna play?” scris pe piept, peste un pulover cu mânecă lungă în dungi.

YouTuberul James Charles și-a purtat propriul cap în mâini la petrecere, amintind de apariția lui Jared Leto pe covorul roșu la Met Gala 2019. El s-a prezentat ca un „călăreț fără cap” și a realizat chiar un tutorial de machiaj pe Instagram pentru accesoriul său unic.

Modelul Julia Fox a atras critici pentru costumul său de Jackie Kennedy, acoperită de sânge fals.

Demi Lovato a recreat meme-ul „Poot Lovato” din 2015, referindu-se la alter-ego-ul ei „închis într-un subsol”.

