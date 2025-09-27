„ȚUP” revine cu Sezonul 2 pe VOYO. Noi aventuri, personaje și lecții valoroase

27-09-2025 | 10:49
Vești bune pentru fanii serialului „ȚUP”, bazat pe cărțile scrise de colegul nostru Alex Donovici. De sâmbătă, primele episoade ale sezonului 2 sunt disponibile pe VOYO

autor
Știrile PRO TV

Mai multe detalii ne va prezenta colegul nostru Cristian Leonte, vocea Melcului Fulger și a curajosului Tor.

Cristian Leonte: „Începând de sâmbătă, 27 septembrie, abonații VOYO vor avea acces la noi episoade ale celui de-al doilea sezon al serialului de animație ȚUP, marcând începutul unei noi aventuri pline de lecții valoroase pentru copii și părinți.”

După succesul primului sezon, ȚUP – Imposibil e doar un cuvânt, disponibil integral pe VOYO și accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz, povestea continuă într-un registru și mai dinamic.

Noul sezon explorează modul în care acțiunile oamenilor influențează mediul înconjurător, subliniind importanța protejării naturii și a implicării fiecăruia pentru a face lumea un loc mai bun. În fiecare episod, copiii sunt încurajați să descopere valori precum prietenia, curajul, incluziunea și responsabilitatea față de comunitate.

Sezonul 2 aduce în prim-plan personaje noi și aventuri surprinzătoare. Gelu, cunoscut și sub numele de Măr-gelu, este un curcan plin de energie și bunătate, iar un radio special, cu vocea lui Busu, îl însoțește pe ȚUP în călătoriile sale, oferind informații meteo și momente amuzante.

De asemenea, Gogu, șeful pescărușilor, și noi „dragoni” neașteptați adaugă provocări care fac acțiunea și mai captivantă. Prin curajul și determinarea sa, ȚUP reușește, împreună cu prietenii săi, să salveze pădurea și să învețe publicul tânăr că fiecare gest contează.

Vasi Alboiu, Creative Director PRO TV: „ȚUP continuă aventurile într-un nou sezon plin de noi încercări. Va trebui să salveze din nou pădurea, dar de data asta va fi ajutată de prieteni noi. Gelu, pentru prieteni Măr-gelu, e un curcan puțin prea agitat, dar cu un suflet extraordinar. În acest nou sezon avem și un personaj care nu face parte din lumea animăluțelor, e vorba de un radio care dă informații meteo și a cărui voce nu putea fi alta decât... cea a lui Busu. Acest nou sezon e mai dinamic și are tot felul de întâmplări neașteptate. ȚUP, ca de obicei, e cea care aduce pe toată lumea împreună și face ca... imposibilul să fie doar un cuvânt.”

Serialul de animație ȚUP este mai mult decât o poveste despre un pui de ciocârlie născut fără aripi – este o lecție despre curaj, speranță, incluziune și determinare.

Primul sezon, cu titlul Imposibil e doar un cuvânt, include 12 episoade dedicate copiilor între 3 și 7 ani și este o adaptare fidelă a cărții ȚUP, semnată de Alex Donovici, ilustrată de Stela Damaschin-Popa și tradusă în 24 de țări. Vocile personajelor sunt oferite de figuri cunoscute ale PRO TV, printre care Andreea Esca, Paula Herlo, Amalia Enache și Cristian Leonte.

ȚUP este produs în colaborare cu editura Curtea Veche Publishing, cea care a publicat întreaga serie de cărți și a transformat-o într-un fenomen internațional, prin traducerea și distribuirea acesteia în mai multe țări. Barna Nemethi este Producător Executiv al proiectului.

Sezonul 2 al animației ȚUP va fi disponibil începând din 27 septembrie, exclusiv pe VOYO, cu noi episoade.

Mai multe detalii în video-ul de mai sus.

Povestea lui ȚUP, primul serial de animație românesc post-’89, în maraton pe PRO TV și disponibil integral pe VOYO

Dată publicare: 27-09-2025 10:44

