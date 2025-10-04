Lego HillClimb, un joc clasic de racing, gratuit pe Android și iOS. Mașinuțe colorate și personaje de tot felul

Jocul săptămânii este Lego HillClimb - pe mobil, un joc clasic cu piese moderne.

Marian Andrei

HillClimb Racing este un joc foarte cunoscut pentru telefoanele mobile cu peste 1 miliard de descărcări, din 2012 și până acum. Rețeta e simplă: să duci mașina la finish pe un traseu destul de dificil. De curând, avem și o variantă nouă a jocului, cu piese Lego.

Până vine GTA 6, mai încercăm și astfel de jocuri. Cu răbdarea treci și marea.

Lego Hill Climb Racing are la bază o rețetă deja verificată. De fapt, e o temă jucăușă peste un titlu care a împlinit 13 ani: Hill Climb Racing. Un joc simplu, dar care a strâns sute de milioane de descărcări pentru că este fix genul de joc care te face să zici „hai să mai încerc o dată, sigur reușesc de data asta".

Acum totul este îmbrăcat în universul Lego. Ai mașinuțe colorate, personaje de tot felul, piese care se împrăștie în stânga și în dreapta. E distractiv pentru copii dar trebuie să recunoașteți – și pentru noi e relaxant să strângi câteva monede virtuale ca să faci mașinuța mai bună, piesă cu piesă.

lego
Un grup de români a doborât recordul mondial pentru cea mai mare construcție realizată din piese lego

Gameplay rămâne la fel de simplu: accelerezi, frânezi, și te lupți cu gravitația ca să nu te răstorni pe vreun deal.

Nu e GTA 6, nu e un blockbuster cu grafică de milioane, dar e fix genul de joc care prinde pentru că îl poți juca oricând ai câteva minute libere. Sunt și câteva povești și misiuni pe ici pe colo, ca să ai un motiv să te întorci.

Jocul este gratuit, disponibil pe Android și iOS. 

