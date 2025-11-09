Utilizatorii, revoltați după actualizarea iOS. Noua alarmă de pe iPhone stârnește furie

Schimbarea făcută de Apple la funcția de alarmă a iPhone-ului a stârnit controverse. În loc să atingi ecranul pentru a opri sunetul, acum trebuie să glisezi.

Unii utilizatori consideră noua metodă mai sigură, alții o găsesc enervantă. Există însă o modalitate de a reveni la sistemul vechi, potrivit Blick.

Când iPhone-ul începe să sune dimineața, lucrurile nu mai sunt ca înainte. Nicio apăsare de buton nu mai oprește alarma; în schimb, telefonul solicită acum o glisare deliberată. Noua procedură, numită „swipe to stop” (glisare pentru oprire), a stârnit numeroase reacții online. Până la urmă, funcția de alarmă este probabil cea mai folosită dintre toate aplicațiile telefonului.

Scopul acestei modificări este clar: Apple vrea să împiedice utilizatorii adormiți să oprească din greșeală alarma, așa cum se întâmpla adesea înainte. Glisarea ar trebui să prevină acest lucru. Butonul pentru amânare (snooze) a rămas însă neschimbat — mare, portocaliu și ușor de atins. Doar oprirea completă a alarmei necesită acum un gest suplimentar.

iOS 26.1 și noul „obstacol” de glisare

Apple a schimbat de mai multe ori designul aplicației Alarms. În iOS 26 existau două butoane egale ca dimensiune: „Snooze” și „Stop”. Deși butonul de oprire era mai închis la culoare, mulți utilizatori, pe jumătate adormiți, apăsau greșit. Cel mai probabil, de aceea compania a introdus acum glisarea.

Însă și noua metodă are neajunsurile ei: cei care își caută telefonul pe întuneric, abia treziți, trebuie să fie mai coordonați. Persoanele cu dizabilități motorii critică schimbarea, spunând că le îngreunează folosirea telefonului.

Cum poți reveni la vechiul sistem

Pentru cei care nu sunt încântați de noul design, există o soluție — deși nu este una directă. Apple nu permite modificarea acestei funcții din setările obișnuite ale alarmei, ci a ascuns opțiunea într-un meniu mai puțin accesibil.

Pentru a readuce vechiul sistem, mergi la: Accesibilitate → Fizic și motor → Atingere → Preferă acțiunile printr-o singură atingere.

Activarea acestei opțiuni readuce cele două butoane mari din versiunea anterioară. Totuși, există un inconvenient: toate glisoarele din sistem vor fi transformate în butoane, ceea ce poate modifica modul de interacțiune cu alte aplicații.

Alte noutăți din iOS 26.1

Noua versiune iOS 26.1 aduce și alte îmbunătățiri. Interfața controversată „Liquid Glass” poate fi acum estompată — o veste bună pentru cei care s-au plâns de vizibilitate redusă și oboseală vizuală. În meniul Display & Brightness → Liquid Glass, poți selecta opțiunea „Tinted” în loc de „Transparent”.

În Apple Music, melodiile pot fi schimbate printr-o simplă glisare în mini-player. De asemenea, scurtătura pentru cameră de pe ecranul de blocare poate fi dezactivată complet — util pentru cei care o deschid din greșeală.

Actualizarea iOS 26.1 este disponibilă pentru toate modelele iPhone 11 și mai noi. Poate fi descărcată din Setări → General → Actualizare software. Înainte de instalare, este recomandat să faci o copie de siguranță a datelor.

