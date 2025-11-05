Noi generații de tablete. Apple introduce procesorul M5 pe o tabletă, în timp ce Samsung mizează pe dimensiune

iLikeIT
05-11-2025 | 09:35
În ultima lună au fost lansate mai multe tablete de la Apple, Samsung și Xiomi Redmi.

Marian Andrei

Cea de la Apple este compactă și are un procesor M5, prima dată pe o tabletă. El face din ea o tabletă mai bună decât mai multe laptopuri de pe piață. Este un procesor potent pentru aplicații care nu țin neapărat de jocuri, ci și pentru editare video, grafică.

De la Samsung avem una dintre cele mai mari tablete de pe piață. Are 14,6 inch, cu multe difuzoare (4 la număr).

Mai multe detalii puteți vedea în video.

