De obicei, acesta se prepară prin prăjirea usturoiului tocat în ulei timp de aproximativ 20 de minute, rezultând un ulei parfumat și plin de savoare. Uleiul cu usturoi poate fi folosit pentru sotarea ingredientelor, marinarea alimentelor, prepararea dressingurilor pentru salate sau pur și simplu turnat peste mâncare, pentru un gust intens de usturoi.

Ce ingrediente sunt necesare pentru usturoiul în ulei

Uleiul cu usturoi este foarte versatil și reprezintă un ingredient de bază în multe bucătării asiatice, unde este folosit pentru a adăuga aromă și pentru a intensifica gustul preparatelor. Acest ulei cu usturoi făcut în casă este natural, nu conține conservanți și poate fi folosit în multe feluri. Uleiul aromatizat cu usturoi poate transforma rețete simple precum pastele, orezul, tăițeii, supele sau legumele coapte.

După preparare, usturoiul prăjit și uleiul pot fi păstrate la frigider. Uleiul cu usturoi poate fi folosit pentru a da mai multă aromă unor preparate precum stir-fry, supe, salate, pâine sau tăiței.

Ingrediente

Usturoiul este ingredientul principal și oferă uleiului aroma și gustul intens. Folosește căței de usturoi proaspeți, tari și de bună calitate.

Sfaturi pentru preparare

Curățarea usturoiului: Curăță cățeii de usturoi, spală-i și usucă-i bine înainte de folosire. Apoi toacă-i în bucăți mici.

Prepararea pe aragaz: Pune uleiul într-o cratiță. Când s-a încălzit, adaugă usturoiul tocat. Prăjește-l la foc mic până când devine auriu. Este important să ai răbdare și să nu arzi usturoiul.

Prepararea la cuptor: Preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Pune usturoiul într-o tavă și toarnă ulei peste el, astfel încât usturoiul să fie acoperit. Gătește-l în reprize de 5-10 minute și verifică periodic pentru a te asigura că nu se arde.

Sterilizarea borcanului: Pune apă la fiert într-o oală încăpătoare. Când apa începe să fiarbă, introdu recipientul în care vei păstra uleiul și lasă-l în apă timp de 10 minute. Scoate-l cu un clește sau cu ajutorul unei cârpe și lasă-l să se usuce complet înainte de a pune uleiul în el.

Strecurarea: Lasă usturoiul prăjit și uleiul să ajungă la temperatura camerei înainte de depozitare. Strecoară amestecul folosind o sită fină sau o bucată de tifon.

Ce ierburi aromatice se potrivesc cu usturoiul

Poți aromatiza uleiul cu ingrediente precum cimbru, rozmarin, ardei iute, lămâie sau pătrunjel. Acestea se potrivesc foarte bine cu usturoiul.

Cum se păstrează usturoiul în ulei

Usturoiul prăjit poate fi păstrat separat, într-un recipient închis ermetic, la temperatura camerei, timp de 2-4 săptămâni. Uleiul aromatizat trebuie păstrat însă la frigider, unde poate rezista până la o lună. De asemenea, uleiul cu usturoi poate fi congelat în forme pentru cuburi de gheață, astfel încât să poți folosi cantități mici atunci când ai nevoie.

La ce preparate poate fi folosit usturoiul aromatizat

Uleiul cu usturoi poate fi întins pe pâine cu usturoi, naan, pizza sau roti. Poate fi amestecat cu hummus, piure de cartofi și legume coapte sau folosit pentru marinarea alimentelor.

De asemenea, poate fi folosit pentru a da mai multă aromă tăițeilor, orezului și pastelor.

Cum se prepară usturoiul în ulei

Ingrediente:

• 1 cană de ulei vegetal

• 20 de căței de usturoi, curățați și tocați fin

• cimbru

• rozmarin

Mod de preparare:

Curăță usturoiul și toacă-l foarte fin. Pune uleiul într-o cratiță curată și încălzește-l. Când uleiul este cald, adaugă usturoiul și gătește-l la foc foarte mic.

După aproximativ 8-10 minute, usturoiul ar trebui să devină auriu. Adaugă ierburile aromatice.

Nu îl prăji prea mult, deoarece va continua să se gătească în uleiul fierbinte chiar și după ce iei cratița de pe foc. Oprește focul când usturoiul a devenit puțin mai închis la culoare.

Lasă amestecul să se răcească complet. Usturoiul ar trebui să fie auriu și crocant.

Strecoară uleiul cu ajutorul unei site. Pune usturoiul prăjit pe un prosop de hârtie pentru a îndepărta excesul de ulei. Păstrează usturoiul prăjit și uleiul separat, în recipiente închise, la frigider.

Ce tip de ulei este potrivit

Uleiul este folosit atât pentru prăjirea usturoiului, cât și pentru aromatizare. Pentru prăjire, poți folosi un ulei cu gust neutru, precum cel de rapiță, ulei vegetal sau ulei de măsline light. Pentru o variantă inspirată din bucătăria asiatică, poate fi folosit și uleiul de susan.