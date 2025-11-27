Când se aprind luminițele de Crăciun în București, în 2025. Data la care se dă startul sărbătorilor de iarnă

27-11-2025 | 18:15
În 2025, Bucureștiul se pregătește să își întâmpine locuitorii și turiștii cu un iluminat ornamental mai impresionant ca oricând, instalat de câteva săptămâni de echipe aflate în plină activitate.  

Raluca Ionescu-Heroiu

Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor de iarnă, atmosfera festivă începe deja să se facă simțită pe marile bulevarde ale Capitalei.

Când se aprind luminițele în București, în 2025

Pentru acest an, luminițele de Crăciun vor fi aprinse pe 29 noiembrie 2025, moment sincronizat cu deschiderea târgurilor de Crăciun din Capitală. Așa cum au anunțat organizatorii, bucureștenii și vizitatorii se vor putea bucura de decorațiunile festive până după sărbători, orașul rămânând scăldat în lumină pentru a prelungi magia iernii.

Cu două zile înainte, pe 27 și 28 noiembrie, sunt programate testările instalațiilor pe fiecare bulevard, pentru ca totul să fie perfect la momentul aprinderii oficiale.

Dacă anul trecut Bucureștiul a fost luminat de peste 4 milioane de becuri LED, în 2025 numărul lor crește spectaculos, ajungând la 7 milioane. Acest salt semnificativ promite un sezon festiv fără precedent, cu un design modern, creativ și extrem de fotogenic.

Citește și
politie
Un bărbat din Brăila a lovit intenționat cu mașina o persoană. A fost arestat și este cercetat pentru omor

Cum va fi decorat orașul de Crăciun în 2025

Conceptele vizuale pentru acest an aduc o combinație armonioasă între tradițional și modern, integrând figurine clasice, dar și simboluri inspirate din lumea muzicii:

Bulevardul Aviatorilor, care leagă Piața Victoriei de Piața Charles de Gaulle, este deja împodobit cu mii de beculețe și figurine tematice.

Bulevardul Libertății va fi decorat cu un șir spectaculos de ornamente în formă de cheie sol, un concept ideal pentru iubitorii de muzică.

Piața Operei se transformă într-o adevărată scenă, fiind împodobită cu instrumente muzicale luminoase.

Piața Universității va fi unul dintre cele mai populare puncte de fotografiat de Crăciun, datorită ramelor foto special create pentru poze de Crăciun, dar și datorită brazilor și globurilor colorate.

Bulevardul Unirii păstrează atmosfera tradițională, cu oameni de zăpadă, brazi și spiriduși, elemente care aduc un farmec aparte sezonului.

Lucrările la decorul stradal au început în urmă cu trei săptămâni, iar echipele au lucrat intens pentru ca orașul să fie pregătit la timp. Montarea instalațiilor este un proces migălos, deoarece fiecare piață și bulevard are o tematică diferită, iar ansamblul trebuie să fie armonios și spectaculos.

Targul de craciun bucuresti preturi

Când se deschid târgurile de Crăciun din București

Sezonul târgurilor de Crăciun din București începe în forță în 2025, odată cu aprinderea luminițelor festive. Capitala găzduiește anul acesta mai multe târguri tematice, răspândite în toate sectoarele orașului, fiecare cu decoruri speciale, zone gastronomice, spectacole și activități pentru toate vârstele.

Targuri de craciun Bucuresti

Bucharest Christmas Market – Piața Constituției

Perioadă: 29 noiembrie – 28 decembrie 2025
►Program:

  • Luni–vineri: 12:00–22:00
  • Sâmbătă–duminică: 10:00–22:00

Bucharest Downtown Christmas Market – Piața Universității

►Perioadă: 29 noiembrie – 28 decembrie 2025

Bucharest Opera Christmas Market – Esplanada Operei Naționale

►Perioadă: 6 – 28 decembrie 2025

West Side Christmas Market – Parcul Drumul Taberei (Sectorul 6)

►Perioadă: 28 noiembrie – 27 decembrie 2025
►Program:

  • Luni–vineri: 15:00–22:00
  • Weekend & sărbători: 11:00–22:00

Winter Wonderland – Piața Alba Iulia (Sectorul 3)

►Perioadă: 27 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Tărâmul de Gheață – Parcul Lumea Copiilor (Sectorul 4)

►Perioadă: 27 noiembrie – 28 decembrie 2025

„Poveste de Crăciun” – Opera Comică pentru Copii (Sectorul 5)

►Perioadă: 21–28 decembrie 2025 (doar weekenduri)
►Program:

  • Vineri: 16:00–21:00
  • Sâmbătă–duminică: 10:00–21:00

Crăciunul Nordului – Romexpo (Sectorul 1)

►Perioadă: 28 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026
►Program: zilnic 11:00–22:00

