Unde se află cel mai înalt canal navigabil din lume. Construcția spectaculoasă traversează două țări europene. FOTO

Este vorba despre Pontcysyllte Aqueduct, considerat cel mai înalt canal navigabil din lume și una dintre cele mai impresionante construcții realizate în timpul Revoluției Industriale, potrivit Express.

Întins pe un traseu care face parte dintr-o rețea de aproximativ 18 kilometri de canale, tuneluri și viaducte, apeductul oferă o experiență rară: posibilitatea de a traversa un râu „prin cer”, la zeci de metri deasupra apei.

Pontcysyllte Aqueduct este inclus în patrimoniul mondial UNESCO și reprezintă una dintre cele mai spectaculoase realizări tehnice ale secolului al XIX-lea.

Construcția este susținută de 18 piloni masivi din piatră care se ridică deasupra râului Dee, oferind priveliști impresionante asupra văii și a peisajelor rurale din jur.

Experiența care cucerește turiștii

Vizitatorii pot traversa apeductul atât pe jos, cât și la bordul unor ambarcațiuni care navighează pe canalul suspendat.