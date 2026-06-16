Unde se află cel mai înalt canal navigabil din lume. Construcția spectaculoasă traversează două țări europene. FOTO

Este vorba despre Pontcysyllte Aqueduct, considerat cel mai înalt canal navigabil din lume și una dintre cele mai impresionante construcții realizate în timpul Revoluției Industriale, potrivit Express.
Întins pe un traseu care face parte dintr-o rețea de aproximativ 18 kilometri de canale, tuneluri și viaducte, apeductul oferă o experiență rară: posibilitatea de a traversa un râu „prin cer”, la zeci de metri deasupra apei.
Pontcysyllte Aqueduct este inclus în patrimoniul mondial UNESCO și reprezintă una dintre cele mai spectaculoase realizări tehnice ale secolului al XIX-lea.
Construcția este susținută de 18 piloni masivi din piatră care se ridică deasupra râului Dee, oferind priveliști impresionante asupra văii și a peisajelor rurale din jur.
Experiența care cucerește turiștii
Vizitatorii pot traversa apeductul atât pe jos, cât și la bordul unor ambarcațiuni care navighează pe canalul suspendat.
Un turist care a vizitat locul a povestit pe Tripadvisor: „Am rezervat excursia cu barca organizată de Anglo Welsh peste apeduct (și înapoi) și am ajuns mai devreme. Ni s-a permis să parcăm în zona rezervată clienților Anglo Welsh și am avut timp să traversăm apeductul pe jos și să ne întoarcem înainte de plimbarea cu barca. Ambele experiențe au fost extraordinare și foarte plăcute. După excursia cu barca, am mers la centrul de vizitare al apeductului, unde există o expoziție excelentă și un videoclip care explică modul în care a fost construit. Există și un mic magazin de suveniruri, precum și cafea și băuturi răcoritoare. După aceea, am traversat strada pentru un prânz ușor la Pontcysyllte Tea Rooms. A fost o dimineață minunată.”
Pontcysyllte Aqueduct a fost proiectat de celebrii ingineri Thomas Telford și William Jessop, două nume care au marcat istoria infrastructurii britanice.
Importanța sa istorică a fost recunoscută oficial în 2009, când construcția a fost inclusă pe lista patrimoniului mondial UNESCO.
Astăzi, monumentul este una dintre cele mai populare atracții turistice din Țara Galilor și o destinație preferată de iubitorii de natură, istorie și aventură.
Sursa:
Express
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