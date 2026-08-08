Ministerul a stabilit cerinţele tehnice, a organizat achiziţia, a analizat livrabilele, a solicitat revizuiri, a coordonat consultările şi a promovat documentul pentru aprobare, relatează News.ro.

”Asocierea contractată este formată din două societăţi comerciale şi Societatea Ornitologică Română, organizaţie nonprofit”, precizează Ministerul Mediului. Instituţia explică faptul că Guvernul a alocat, în anul 2022, suma de 500.000 de lei pentru studiul necesar elaborării strategiei.

”Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor dezminte informaţiile false propagate în spaţiul public de partidul AUR cu privire la costurile, elaborarea şi traseul instituţional al Strategiei naţionale pentru conservarea biodiversităţii 2026–2030. Finanţarea contractului a fost asigurată din Fondul pentru Mediu, instrument creat tocmai pentru susţinerea proiectelor şi programelor de protecţie a mediului şi pentru îndeplinirea obiectivelor europene în domeniu. OUG nr. 196/2005 include expres printre destinaţiile Fondului realizarea de monitorizări, studii şi cercetări care decurg din acorduri internaţionale, directive europene şi reglementări naţionale”, a transmis, sâmbătă, Ministerul Mediulu, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a explicat că elaborarea unui document strategic naţional în domeniul biodiversităţii reprezintă una dintre utilizările prevăzute explicit de lege pentru aceşti bani.

Potrivit oficialilor ministerului, cadrul multianual de finanţare a studiilor necesare îndeplinirii obligaţiilor europene şi internaţionale a fost actualizat în 2021, iar studiul pentru elaborarea Strategiei a fost introdus explicit în legislaţie.

Astfel, Guvernul României a aprobat încă din 2022 o alocare maximă de 500.000 de lei, cu mai mult de trei ani înaintea semnării contractului.

”O strategie naţională cu o miză de un miliard pentru România, o strategie care va fi aplicată 4 ani de zile de acum încolo, a costat, dintr-un fond care are ca scop expres inclusiv astfel de studii, 373.600 de lei fără TVA. Spre comparaţie, doar în 2025, AUR a primit peste 27,5 milioane lei din subvenţia acordată de stat. Deci studiul acesta la nivel naţional a fost echivalentul a aproximativ 5 zile din subvenţia partidului AUR” a declarat Diana Buzoianu, ministrl Mediului. Â

Potrivit Ministerului Mediului, suma de 373.600 de lei a acoperit întregul studiu tehnic, structurat în opt activităţi, nu simpla redactare a unui text.

Oficialii instituţiei citate eplică faptul că au fost analizate strategia anterioară şi rezultatele sale, starea biodiversităţii din România, obligaţiile europene şi internaţionale, cadrul legislativ şi instituţional, sursele de finanţare, indicatorii de monitorizare, obiectivele naţionale şi Planul de acţiune. Strategia publicată reprezintă Activitatea 8 a contractului.

”Spre comparaţie, vechea strategie, aprobată în 2013 pentru intervalul 2014-2020, a fost finanţată printr-un proiect UNDP/GEF de 460.000 dolari. Astfel, elaborarea strategiilor naţionale cu sprijinul experţilor, cercetătorilor şi partenerilor externi reprezintă o practică instituţională consacrată, aplicată inclusiv pentru strategia precedentă. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al MMAP, este prevăzută expres solicitarea de studii şi cercetări pentru fundamentarea politicilor publice şi strategiilor”, se mai arată în comunicatul de presă.

Ministerul explică faptul că Direcţia Biodiversitate, la care se referă AUR, are în prezent 13 angajaţi care se ocupă de biodiversitate, repartizaţi între Serviciul Biodiversitate şi Biosecuritate şi Compartimentul Arii Naturale Protejate.

”Aceşti specialişti gestionează simultan legislaţia europeană, raportările către Comisia Europeană, procedurile de infringement, convenţiile internaţionale, CITES, speciile protejate, biosecuritatea, ariile naturale protejate, fondul cinegetic, petiţiile şi numeroase proiecte de acte normative”, arată ministerul.

Potrivit reprezentanţilor acestuia, o strategie naţională serioasă presupune expertiză multidisciplinară, cercetători, date ştiinţifice, analize juridice, indicatori, studii şi consultarea sectoarelor economice.

”Direcţia Biodiversitate îndeplineşte rolul de coordonator al politicii publice, iar experţii contractaţi furnizează suportul ştiinţific şi tehnic prevăzut chiar de regulamentul ministerului. Datele privind biodiversitatea provin din reţele de monitorizare, instituţii publice, ANMAP, ARBDD, universităţi, institute de cercetare, administratorii ariilor protejate şi baze de date europene şi internaţionale”, se mai arată în comunicat.

Ministerul Mediului subliniază că asumarea Strategiei au aparţinut MMAP în fiecare etapă, nu unor ”firme private” aşa cum susţin oficialii AUR.

”Ministerul a stabilit cerinţele tehnice, a organizat achiziţia, a analizat livrabilele, a solicitat revizuiri, a coordonat consultările şi a promovat documentul pentru aprobare. Asocierea contractată este formată din două societăţi comerciale şi Societatea Ornitologică Română, organizaţie nonprofit”, se mai arată în comunicat.

Ministerul prezintă cronologia documentului care arată amploarea verificărilor şi consultărilor:

- Contractul a fost semnat la 11 septembrie 2025.

- Prima versiune tehnică a Strategiei este datată 30 ianuarie 2026.

- În lunile următoare, specialiştii MMAP şi ai instituţiilor subordonate sau aflate în coordonare au analizat documentul, au solicitat corecturi şi au introdus amendamente consistente.

- Procedura de evaluare de mediu a început prin notificarea din 20 martie 2026 şi a inclus consultarea Comitetului Special Constituit din 2 aprilie 2026.

- Versiunea revizuită este datată 7 mai 2026, după mai mult de trei luni de analiză şi revizuire.

- Consultarea publică a început la 8 mai 2026.

- Avizarea interministerială a inclus observaţii din partea Ministerului Energiei şi Hidroelectrica, Ministerului Economiei şi Ministerului Agriculturii. Centralizatorul cuprinde 31 de observaţii şi răspunsul argumentat al MMAP pentru fiecare dintre ele. Mai multe propuneri au fost preluate sau au determinat reformularea textului.

- Guvernul a aprobat Strategia la 23 iulie 2026. După retragerea hotărârii pentru eliminarea riscului generat de demersul PSD în instanţă, documentul a fost depus în Parlament şi adoptat definitiv la 6 august 2026.

”Contractul a avut exact destinaţia înscrisă în titlul său: elaborarea studiului pentru Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2030”, a mai transmis Ministerul Mediului.

AUR a acuzat Ministerul Mediului de risipirea banilor publici

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză Guvernul Bolojan de risipirea banilor publici, susţinând că Ministerul Mediului a plătit firme private pentru elaborarea Strategiei privind biodiversitatea, deşi dispune de o structură proprie de specialitate.

Senatorul cere Curţii de Conturi să verifice legalitatea şi oportunitatea acestor cheltuieli şi modul în care documentul plătit din bani publici a ajuns proiect de lege depus de ministrul Mediului Diana Buzoianu, în calitate de deputat.