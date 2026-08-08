Începând din 9 august, comercianții vor fi obligați să afișeze prețurile de vânzare și sumele de plată pentru bunuri și servicii doar în euro, deși companiile vor putea în continuare să afișeze voluntar și valoarea echivalentă în leva, cu titlu informativ, transmite news.ro.

Obligația afișării duble a prețurilor a fost introdusă ca măsură temporară pentru a-i ajuta pe consumatori să se adapteze la euro și pentru a preveni creșterile nejustificate ale prețurilor în perioada schimbării monedei. Începând din 9 august, prețul în euro va fi cel oficial, iar valoarea în leva, dacă este afișată, va fi doar orientativă. Ambele sume trebuie să fie corecte și prezentate într-un mod care să nu inducă în eroare clienții.

Reguli de conversie și protecția consumatorilor

Atunci când compară prețurile, consumatorii trebuie să țină cont de faptul că rata oficială de conversie rămâne fixă, la 1 euro = 1,95583 leva. Sumele convertite trebuie rotunjite în conformitate cu normele prevăzute de Legea privind adoptarea monedei euro, inclusiv rotunjirea la două zecimale și respectarea principiului potrivit căruia consumatorii nu trebuie să fie dezavantajați.

Încetarea obligativității afișării duble a prețurilor nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, precum meniurile, listele de prețuri, cataloagele și broșurile. Aceste materiale vor putea fi utilizate în continuare dacă prețul în euro este indicat în mod clar drept suma care trebuie plătită, iar echivalentul în leva este afișat doar cu titlu informativ.

Sancțiuni și monitorizare

De la introducerea euro, autoritățile au aplicat 1.550 de amenzi și aproximativ 700 de sancțiuni în baza Legii privind adoptarea monedei euro, în valoare totală de aproximativ 1,8 milioane de euro. Măsurile de protecție a consumatorilor vor rămâne în vigoare și după 8 august, iar autoritățile vor continua să monitorizeze practicile comerciale neloiale, conversiile valutare incorecte și creșterile nejustificate ale prețurilor.

Schimbul valutar, în continuare disponibil

Încetarea obligativității afișării duble a prețurilor nu afectează dreptul cetățenilor de a schimba sumele în leva pe care le mai dețin. Băncile comerciale vor continua să schimbe leva în euro până la 31 decembrie 2026, iar Banca Națională a Bulgariei va continua să schimbe leva în euro gratuit, fără limită în ceea ce privește suma și fără termen-limită. Poșta Bulgară va continua, de asemenea, să ofere servicii de schimb valutar pentru sume mai mici, cu comisioane cuprinse între 6 și 10 euro.

Marii comercianți trec la prețuri exclusive în euro

Unii dintre marii comercianți au anunțat deja trecerea la afișarea prețurilor exclusiv în euro. METRO Bulgaria va face această schimbare începând din 9 august, iar Billa Bulgaria va elimina prețurile în leva din magazinele sale începând din 10 august, inclusiv pe platformele digitale și în materialele promoționale. Billa a precizat că etichetele electronice de raft vor permite realizarea rapidă a tranziției, în timp ce METRO a subliniat că modificarea privește doar modul de afișare a prețurilor și nu schimbă valoarea produselor.

Regulile suplimentare privind transparența prețurilor vor rămâne în vigoare și pentru marile lanțuri de retail cu o cifră de afaceri anuală de peste 25 de milioane de euro, care vor continua să publice zilnic prețurile anumitor produse esențiale prin intermediul unei platforme administrate de Comisia pentru Protecția Consumatorilor.