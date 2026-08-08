Decizia, luată pe muchie de cuțit, după spusele economiștilor de la noi, a fost salutată de președintele Nicușor Dan. Acesta a subliniat, într-o postare pe Facebook, că este rezultatul unui efort comun al cetățenilor și al mediului de afaceri. Și ministrul interimar al Finanțelor a reacționat la anunțul agenției de rating, însă spune că riscurile rămân ridicate.

România a trecut printr-un test similar, acum o săptămână, când agenția Fitch a decis, la rândul ei, să mențină ratingul. Dar a transmis și că o retrogradare este posibilă, dacă finanțele se înrăutățesc. Următorul test pentru țara noastră este programat peste o lună, odată cu evaluarea celor de la Standard & Poor's.